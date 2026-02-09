Ferrari показала детали интерьера своего первого электромобиля — их дизайн разработала студия Джони Айва

Экстерьер должны официально представить в мае 2026 года, пишут СМИ.Источник: FerrariМодель будет называться Ferrari Luce, пишет Wired, которое побывало на презентации. Дизайн интерьера разработала студия LoveFrom бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва.Как пишет Wired, компании показали переднее сиденье, руль, приборную панель за ним, консоль с рычагом переключения передач и некоторые другие элементы. Все они были представлены в выставочном зале по отдельности.Источник: ElectrekЭлементы выполнены в основном из алюминия, стекла и кожи. Партнёр Ferrari — Corning, чьё стекло Gorilla Glass используют в iPhone. Приборная панель в основном состоит из экранов, но, например, стрелки спидометра и одометра — физические и сделаны из алюминия и поликарбоната, отмечает Wired. OLED-дисплеи — от Samsung.Справа от руля — дисплей панели управления, по форме напоминающий iPad. Его можно поворачивать как в сторону водителя, так и к пассажиру, пишет Electrek.Ключ изготовлен из стекла и поддерживает экран E-Ink. Когда водитель вставит его в консоль, жёлтый дисплей потускнеет, а стеклянная рукоятка рычага переключения передач загорится жёлтым.Источник: Automotive WorldИсточник: Ferrari #новости #ferrari