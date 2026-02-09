Популярное
Таня Боброва
Транспорт

Ferrari показала детали интерьера своего первого электромобиля — их дизайн разработала студия Джони Айва

Экстерьер должны официально представить в мае 2026 года, пишут СМИ.

Источник: Ferrari
Источник: Ferrari
  • Модель будет называться Ferrari Luce, пишет Wired, которое побывало на презентации. Дизайн интерьера разработала студия LoveFrom бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва.
Источник: Ferrari 
Источник: Ferrari
Источник: Ferrari
  • Как пишет Wired, компании показали переднее сиденье, руль, приборную панель за ним, консоль с рычагом переключения передач и некоторые другие элементы. Все они были представлены в выставочном зале по отдельности.
Источник: Electrek
Источник: Electrek
  • Элементы выполнены в основном из алюминия, стекла и кожи. Партнёр Ferrari — Corning, чьё стекло Gorilla Glass используют в iPhone. Приборная панель в основном состоит из экранов, но, например, стрелки спидометра и одометра — физические и сделаны из алюминия и поликарбоната, отмечает Wired. OLED-дисплеи — от Samsung.
  • Справа от руля — дисплей панели управления, по форме напоминающий iPad. Его можно поворачивать как в сторону водителя, так и к пассажиру, пишет Electrek.
  • Ключ изготовлен из стекла и поддерживает экран E-Ink. Когда водитель вставит его в консоль, жёлтый дисплей потускнеет, а стеклянная рукоятка рычага переключения передач загорится жёлтым.
Источник: Automotive World
Источник: Automotive World
Источник: Ferrari 

