«2ГИС» запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру

Если дорога платная в момент построения маршрута, приложение покажет предупреждение и укажет стоимость.Изображение «2ГИС» «2ГИС» начал показывать график платного проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) и учитывать его при построении маршрута, рассказали в сервисе.Если платный период начнётся меньше чем через 30 минут, навигатор подскажет точное время, например: «Бесплатно до 16:00». Если дорога остаётся бесплатной — никаких уведомлений не будет. В настройках также можно выбрать опцию «Избегать платных дорог».В приложении также можно оплатить проезд по МСД. Для этого нужно авторизоваться, перейти в раздел «Платные дороги» и ввести номер свидетельства о регистрации автомобиля. Если за пользователем числится задолженность за проезд по платной дороге, 2ГИС покажет сумму и предложит оплатить.В январе 2026 года «2ГИС» добавил оплату парковки в Москве. В Санкт-Петербурге функция работает с 2024 года.#новости #2гис