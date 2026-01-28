«2ГИС» добавил оплату парковки в Москве

В 2024 году сервис добавил функцию в Санкт-Петербурге.Источник: «2ГИС»Пользователи могут оплатить парковку в Москве в навигаторе, не открывая другие приложения, рассказала компания. Функция доступна в актуальной версии «2ГИС» для iOS и Android.Оплата работает на всех уличных парковках в ведении ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» — всего для более чем 176 тысяч мест. Для отображения парковок нужно в правом верхнем углу главного экрана выбрать линзу «Авто».При поездке «2ГИС» сообщит пользователю о парковке в платной зоне. Оплатить место можно, нажав на кнопку в подсказке навигатора или кнопку для оплаты в карточке самой парковки. Деньги спишут с банковской карты с помощью «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney»).Осенью 2024 года «2ГИС» добавил возможность оплаты парковок в Санкт-Петербурге. Функция работает на территории всех платных зон города.В 2023 году оплату парковки в Москве добавили «Яндекс Карты». Кроме сторонних сервисов оплатить парковку в столице можно в приложении «Парковки России», по SMS, с помощью звонка в контакт-центр и другими способами.#новости #2гис