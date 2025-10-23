Популярное
Полина Лааксо
Сервисы

«2ГИС» запустил «Линзы» — они адаптируют карту под задачу: поездку на автомобиле, туристическую прогулку, поиск жилья

Функция доступна в мобильных приложениях.

Источник здесь и далее: «2ГИС»
Источник здесь и далее: «2ГИС»
  • При выборе режима поменяется только логика отображения информации на карте. Интерфейс «2ГИС» останется прежним, рассказали в сервисе.
  • Есть четыре основных режима. Автомобильная «линза» покажет пробки, ремонтные работы, пометки о ДТП, камеры, дорожные перекрытия, парковки и каршеринг и скроет ненужные данные — например, «слой самокатов».
  • Пешеходная отображает переходы, широкие тротуары, тропинки, самокаты и зоны проката, друзей на карте, которые дали на это разрешение, при этом заправки, парковки и камеры показывать не будет.
  • Туристическая «линза» выделит на карте достопримечательности и туристические маршруты. А режим «Недвижимость» подсветит цены на жильё и наличие рядом детских садов и школ.
Ещё одна «линза» — ностальгическая — меняет не логику карты, а оформление, «отсылая к временам, когда "ДубльГИС" запускался с диска»
Ещё одна «линза» — ностальгическая — меняет не логику карты, а оформление, «отсылая к временам, когда "ДубльГИС" запускался с диска»
  • В апреле 2025 года «2ГИС» начал показывать актуальные сигналы светофоров в разных районах Москвы. В августе указал на картах 17 городов общественные точки Wi-Fi и добавил детские профили.

