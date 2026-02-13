Минпромторг предложил ввести полный утильсбор для машин, ввозимых физлицами из ЕАЭС для личного пользования

Сейчас платить его не нужно, если автомобиль оформлен по таможенному приходному ордеру (ТПО) для личного пользования. Источник: tumba.kzВедомство предложило внести изменения в постановление, которое регулирует правила расчёта утильсбора при ввозе иномарок в Россию. Внимание на это обратил «Журнал Авто.ру».Иномарки из ЕАЭС (Кыргызстан, Казахстан, Беларусь и Армения) освобождаются от утильсбора, если они оформлены по ТПО. Если вместо этого заполняется таможенная декларация, а машина ввозится как товар — платить утильсбор нужно в полном объёме.Минпромторг хочет уравнять условия оплаты утильсбора для машин, ввозимых для личного пользования и для последующей перепродажи.Новые правила, если их примут, могут вступить в силу с 1 апреля 2026 года.С 1 декабря 2025 года в России вступили в силу новые правила расчёта утильсбора, которые учитывают в том числе мощность двигателя. С 2026 года ставки вдобавок к этому проиндексируют в соответствии с принятой в 2024 году шкалой.Полина ЛааксоТранспорт28.09.2025Плюс сотни тысяч, а то и пара миллионов рублей к цене: к чему приведёт повышение утильсбора с 1 ноября 2025 года Если предложение Минпромторга примут. На 28 сентября 2025 года оно собрало 86,4 тысячи дизлайков против 564 лайков.#новости #утильсбор