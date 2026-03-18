Чистая прибыль китайской Geely в 2025 году достигла рекордных $2,4 млрд

Компания стремится войти в пятёрку крупнейших автопроизводителей в мире к 2030 году. Источник: BloombergВыручка компании в 2025-м увеличилась на 25% год к году, до 345,2 млрд юаней (около $50 млрд). Чистая прибыль превзошла прогнозы аналитиков и достигла отметки в 16,85 млрд юаней ($2,4 млрд), пишет Bloomberg.Глобальные продажи автомобилей Geely в 2025 году выросли на 40% и составили 3 млн единиц. На это повлияла популярность моделей EX2 и Zeekr, отмечает издание. За рубеж компания поставила около 420 тысяч автомобилей по сравнению с 1 млн у BYD.При этом в январе-февраля 2026 года Geely смогла обойти BYD по глобальным продажам, подчёркивает Bloomberg, не приводя конкретные данные. До конца 2026-го Geely запланировала открыть за пределами Китая около 1800 новых дилерских центров и нарастить экспорт до 640 тысяч автомобилей.В России Geely заняла четвёртое место по продажам машин в 2025 году, поставив более 94 тысяч автомобилей. При этом год к году продажи упали на 36,9%.#новости #geely