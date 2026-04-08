Skoda представила велосипедный звонок, который слышно в наушниках с активным шумоподавлением

Его разработали совместно с учёными из Солфордского университета в Великобритании. Источник: SkodaМеханический звонок Skoda DuoBel издаёт звук в диапазоне частот между 750 и 780 Гц — за счёт специального механизма создаются быстрые и нерегулярные удары, которые современные наушники с активным шумоподавлением не успевают обработать и подавить, говорится в заявлении компании.По словам Skoda, звонок разработан, чтобы повысить безопасность пешеходов и велосипедистов. Например, в Лондоне в 2024 году количество аварий с участием велосипедов выросло на 24% год к году. В компании считают, что одной из причин этого стала возросшая популярность наушников с шумоподавлением, которыми пользуются «до половины пешеходов».В феврале 2026-го Skoda протестировала звонок в Лондоне вместе с курьерами сервиса доставки еды Deliveroo, в ходе которого он «доказал свою эффективность». Когда компания начнёт продавать устройство и по какой цене, она не уточнила.Источник: Android Authority#новости #skoda