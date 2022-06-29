Autonews снял 30 тысяч новых машин на складах в Подмосковье — но автодилеры говорят о дефиците и завышают цены Статьи редакции
Главное из материала издания об автомобильном рынке.
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- Автодилеры рассказали журналистам издания о дефиците машин в конце мая. По их словам, на складах запасов почти не осталось, а когда привезут новые машины неизвестно из-за приостановки работы заводов.
- После этого издание сняло с дронов склады с автомобилями в Подмосковье в разное время, чтобы оценить, уменьшаются ли запасы. Они обнаружили более 30 тысяч машин, их количество практически не меняется. При этом общие продажи в апреле в России составили 32 тысячи автомобилей, в мае — 25 тысяч.
- Например, склад Haval вместимостью 12 тысяч машин почти заполнен. В марте в России продали 662 машины этой марки, в апреле — 350, в мае — 442. Также почти заполнен склад Hyundai и Kia калининградской сборки, склад Mercedes-Benz заполнен больше, чем наполовину. У автодилера «Авилон» в запасах «полчища» Geely и немного Mercedes-Benz.
- Склады дилеров ещё не опустели, поэтому их не надо пополнять с централизованных терминалов. В мае продали более 1000 автомобилей только пять брендов — Lada (6012), Kia (3606), Hyundai (2916), коммерческое подразделение ГАЗ (1890), Renault (1789) и УАЗ (1302).
- На спрос влияют высокие цены. Например, Haval Jolion год назад стоил от 1,2 до 1,7 млн рублей, теперь минимум 2,7 млн рублей. Многие машины закуплены по старому курсу и продавать их по сниженным ценам сейчас — работать в убыток. В приоритете у дилеров «альтернативные каналы поставок — параллельный импорт, вторичка и так далее, а запасы новых импортных машин получаются чуть ли не рудиментом», пишет автор расследования Михаил Конончук.
- Есть риск, что калининградских Hyundai и Kia, Mazda из Владивостока или локально собранных Mercedes-Benz больше не будет в России, поэтому продавать оставшиеся экземпляры можно «бесконечно». «Хочешь новый автомобиль в российской спецификации — пожалуйста, он есть. Дорого. Не хочешь — выбирай из "параллельных" предложений, изучай ассортимент китайских брендов или иди за "антикризисной" Lada Granta».
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Дилеры как были пидарасами так и остались ими.
Смысл распродавать склад, когда новых поставок скорее всего не будет больше? Да и курс липовый, с вероятностью 99% в концу года он опять под сотку будет, смысл сливать запасы роняя цену?
Не нравится их ценовая политика, идите к китайцам или на автоваз, берите гранту без абс!
Бесконечно они стоять не будут. Это они сейчас новые, а потом будут старые. Выгоднее будет купить "параллельно импортированную", чем стоявшую два года под открытым небом.
Выгоднее будет хлеба купить, на машину скорее всего не хватит
Хз сколько будет стоить "параллельно импортированная". У меня топливный фильтр за полгода подорожал в три раза. Может они машины при дефиците, а он может быть, на запчасти разберут.
Но не дешевле.
Не факт, что они готовы к эксплуатации. Может в них не хватает одной деталюшки, и это уже некомплект.
Там вроде считали что новые автомобили не выгодно привозить из-за границы или заказывать и как бы это и не делают по итогу. А вот БУ вполне.
От куда возьмутся два года?
В очередной раз подтверждается, что дилер — ненужная прокладка-паразит.
абсолютно так.
Давно нужен маркетплейс авто с доставкой
Дефицит видишь? Нет. А он есть)
Не хотят работать в убыток, значит пусть разорятся совсем. Объявляю всем дилерам бойкот.
Можно подумать ты первый побежишь в убыток работать
Автодилеры - пидарасы. И имеют сильное лобби.
Эх за 1-1,2 млн я бы взял себе чтонибудь из нового. Но не за 2-3-4 млн.
8-9 будет возьмете ) таких цен больше не будет..мы встали с колен!!!
Автодилеры:
Перед развалом СССР тоже были рукотворно созданные логистические проблемы. Целеноправленно не отпускали товары со складов и прятали загруженные вагоны.
На самом деле у СССР все было, и телевизоры и джинсы и прокладки, просто рептилоиды сговорись загубить руzzкое великое государство и прятали все до 90-х, а потом вывалили на рынок. Даже банк тинькофф существовал подпольно, первый онлайновый, с 1988 года, но ему разрешили выйти на рынок только после того как Олег закончит легализацию огромных потайных мощностей производства пельменей и пива
Ох уж эти теории заговоров) В любом случае аналогия неверная: автомобили не хлеб с колбасой и какого-то серьёзного бурления вызвать не могут. Кмк, все банально, закупили по одному курсу, сейчас другой, все понимают что это временно и просто ждут когда он отскочит наверх - в убыток никто продавать не будет + неясно что будет с поставками в будущем.
И не только логистические.
Та адова ситуация, когда люди покупали окурки в трёхлитровых банках, т.к. нечего было курить, также была искусственной.
Причём самый п*ц был в том, что это открыто озвучивалось в виде описания вызова Горбачёвым Ельцина к себе с вопросом в духе "каким образом 28 табачных фабрик закрылись одновременно?"
И никто даже не парится скрывать этот факт. На ютьюбе старые видео найти можно.
Самый лучший вариант сейчас - не покупать машины сейчас. Вообще никакие! Тогда и цена пойдёт вниз. А вообще, с параллельным импортом, цены реально должны упасть. Пусть не до цен, как перед СВО, но все же значительно.
Про короновирусное подорожание тоже так говорили
Цена должна пойти в рост, если пошлины не отменят.
Что-то на 30.000 не похоже. Да и вообще это новость о чем? Это мнение! Никто не знает что это за машины. Но зато на основании фото какой-то стоянки делают выводы о накрутке. Может это авто на черный день или их яндекс застолбил для беспилотников.
И срач в коментах лишь подтверждает фейковость новости.
И о каких именно авто говорят когда упоминают дефицит? Может говорят о дорогих марках, а на стоянке их вроде и нет. А дилеры могут часть цены дорогих авто разбавить с дешевыми, от чего последнии и стали дорожать. Вариантов очень много. Поэтому новость просто надуманная. Самый настоящий фейк нацеленный на зарождение в умах маразма.
Когда уже этих жуликов разгонят к херам собачим и введут прямые продажи?
Прямые продажи чего? Все автопроизводители сбежали. Дальше только дороже будет, как это распродадут.
На всякий случай напоминаю, что с Японии можно привести машину до 40к долларов. Да, руль будет правый, но качество сборки на невероятном уровне.
А таможня ?
Япония уже ограничила экспорт в РФ машинами до 50к$ (в т.ч. б/у).
Стоит им подкрутить этот порог вниз и лавочка закроется.
Или купить солярис за 3 ляма, но с левым рулём и в кредит)
Но есть много нюансов: начиная от того, чтобы найти действительно "целый" вариант по фотографии и перегонки/доставки всего этого добра до западной части РФ, заканчивая последующим ремонтом и обслуживанием. Был в семье когда-то Fit. Проживали в Чебоксарах: найти толковый автосервис, который может выявить проблему и починить - тяжело.
Конечно не буду выступать на стороне дилеров, но под «дефицитом», имеется ввиду что машины еще есть (у дилера на стоянке или на складах), но это не значит что они могут их так легко продавать, потому что производство новых или завоз из-за границы не осуществляется вовсе (или очень мал) и когда все остатки распродадут и настанет настоящий дефицит (ну за исключением ВАЗов и может быть корейцев/китайцев). Сами подумайте, как вы можете скидывать цены на товар, если не знаете, будет ли он в наличии, когда вы распродадите остатки, а если и будет, то по какой цене?
ФАС фас!
новое авто теперь по парт-билету будут выдавать?
Сейчас лучше не покупать машину. К осени спадет весь этот ажиотаж и буду супер скидки от наших коммерсантов:)
...на ноль
где-то это уже было
Рано или поздно был бы дефицит, поэтому мы решили поднять цены уже сейчас
мне кажется дилеры искуственно создают дефицит на "старые" машины, которые больше не завезут, чтобы пропорционально потом купить местные новые по таким же конским ценам.
но беда в том, что если падает покупательская способность, то спрос будет меньше как ни крути и они отсосут, но туда им и дорога.
из-за снижения потребления, завод будет искать/создавать новые каналы сбыта по более приемлимым ценам, а не с ковриками за 200тыс.
Может будут перекупы, кто будет пригонять авто за +20+40к к цене.
Жадность всему ответ.
Сперва накрутили ценник адовый и люди брали, все бегали с вытаращенными глазами. Покупали всё подряд по безумным ценам.
Теперь-снова жаба заела. Стоит ржавеет под открытым небом, но продавать не будем. Как же наша маржа. Еще придержим. И т.п.🐸
Мотивация автодилеров понятна. Почему они скрывают её и врут - тоже.
Если стоят с января-февраля, то еще 6 месяцев и на всех этих тачках делать регламентное ТО. В момент наступления этого события машины должны упасть в цене. Думаю, скоро начнут их сливать.
надо бы проверить гугол карты
С Армении проще пригнать американца
А насколько дешевле получается, можно пример? Очень интересует Jeep Grand Cherokee не старше 2019-20 года выпуска. Может быть даже заплатил бы человеку, который бы взялся привезти.
Сговор продавцов и искусственный дефицит. Не первый и не последний раз.
Карма всех настигнет😁 Как относишься к людям ты , так и отнесутся к тебе потом. Миллиардеры😂😂😂
Трэш
Видимо, там какая-то своя игра
Мерседесы в белой упаковке как игрушечные.
Запасливые...
Вторичный рынок тоже творит неведомое z4 e89 12 года стоит дороже нового мустанга 2020😂
Рудимент
Наверное все они не ходовой комплектации и цвета :)
Велосипед Stels 300, с 2-4-х тактовым ДВС, пробег 100 км, бак 1,5 литра. Во всех веломагазинах твоего города. В моём случае, 25.000 рублей, корзина плюс 1,5к)
Сколько этож ярдов
Такое не только у нас. Помню в конце нулевых кризис был, так тогда машины чуть ли не в океане топили. Пока автомафию с рынка не уберут, такое будет продолжаться и дешевых машин мы не увидим.
Все эти машины или их часть могут быть не комплектными из за дефицита комплектующих. Говорю как сотрудник автозавода. Если раньше комплектующие подвозили и машины дорабатывались, то сейчас нечем дорабатывать. Поэтому они и стоят мёртвым грузом.
Даешь б/у вазовскую семерку на карбе!
Нынче стало модно контрабанду параллельным импортом называть. Ждем когда морское пиратство разрешат и как-нибудь скрепно назовут)
Так оказывается не только Путэн с правительством виноваты, но еще и обычные бизнесмены? Как то не по ВЦшному, осуждаю.