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Транспорт
Маша Цепелева

Autonews снял 30 тысяч новых машин на складах в Подмосковье — но автодилеры говорят о дефиците и завышают цены Статьи редакции

Главное из материала издания об автомобильном рынке.

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Фото Autonews
  • Автодилеры рассказали журналистам издания о дефиците машин в конце мая. По их словам, на складах запасов почти не осталось, а когда привезут новые машины неизвестно из-за приостановки работы заводов.
  • После этого издание сняло с дронов склады с автомобилями в Подмосковье в разное время, чтобы оценить, уменьшаются ли запасы. Они обнаружили более 30 тысяч машин, их количество практически не меняется. При этом общие продажи в апреле в России составили 32 тысячи автомобилей, в мае — 25 тысяч.
  • Например, склад Haval вместимостью 12 тысяч машин почти заполнен. В марте в России продали 662 машины этой марки, в апреле — 350, в мае — 442. Также почти заполнен склад Hyundai и Kia калининградской сборки, склад Mercedes-Benz заполнен больше, чем наполовину. У автодилера «Авилон» в запасах «полчища» Geely и немного Mercedes-Benz.
  • Склады дилеров ещё не опустели, поэтому их не надо пополнять с централизованных терминалов. В мае продали более 1000 автомобилей только пять брендов — Lada (6012), Kia (3606), Hyundai (2916), коммерческое подразделение ГАЗ (1890), Renault (1789) и УАЗ (1302).
  • На спрос влияют высокие цены. Например, Haval Jolion год назад стоил от 1,2 до 1,7 млн рублей, теперь минимум 2,7 млн рублей. Многие машины закуплены по старому курсу и продавать их по сниженным ценам сейчас — работать в убыток. В приоритете у дилеров «альтернативные каналы поставок — параллельный импорт, вторичка и так далее, а запасы новых импортных машин получаются чуть ли не рудиментом», пишет автор расследования Михаил Конончук.
  • Есть риск, что калининградских Hyundai и Kia, Mazda из Владивостока или локально собранных Mercedes-Benz больше не будет в России, поэтому продавать оставшиеся экземпляры можно «бесконечно». «Хочешь новый автомобиль в российской спецификации — пожалуйста, он есть. Дорого. Не хочешь — выбирай из "параллельных" предложений, изучай ассортимент китайских брендов или иди за "антикризисной" Lada Granta».

#новость

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85 комментариев
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 Вячеслав Осадчий

Дилеры как были пидарасами так и остались ими.

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Денис Демидов

Смысл распродавать склад, когда новых поставок скорее всего не будет больше? Да и курс липовый, с вероятностью 99% в концу года он опять под сотку будет, смысл сливать запасы роняя цену?
Не нравится их ценовая политика, идите к китайцам или на автоваз, берите гранту без абс!

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1 комментарий
Нелинейная структура данных
Хочешь новый автомобиль в российской спецификации

Бесконечно они стоять не будут. Это они сейчас новые, а потом будут старые. Выгоднее будет купить "параллельно импортированную", чем стоявшую два года под открытым небом.

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Некто съел 2 яблока

Выгоднее будет хлеба купить, на машину скорее всего не хватит

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Лебедев Александр

Хз сколько будет стоить "параллельно импортированная". У меня топливный фильтр за полгода подорожал в три раза. Может они машины при дефиците, а он может быть, на запчасти разберут.

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1 комментарий
Pavel Petel

Но не дешевле.

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Фирменный Даниль

Не факт, что они готовы к эксплуатации. Может в них не хватает одной деталюшки, и это уже некомплект.

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Daniil Kuznetsov

Там вроде считали что новые автомобили не выгодно привозить из-за границы или заказывать и как бы это и не делают по итогу. А вот БУ вполне.

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Денис Демидов
Они обнаружили более 30 тысяч машин, их количество практически не меняется. При этом общие продажи в апреле в России составили 32 тысячи автомобилей, в мае — 25 тысяч.

От куда возьмутся два года?

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Igor Chimbur

В очередной раз подтверждается, что дилер — ненужная прокладка-паразит.

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Василий Степанофф

абсолютно так.
Давно нужен маркетплейс авто с доставкой

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5 комментариев
Здесь могла быть Ваша Реклама

Дефицит видишь? Нет. А он есть)

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Глеб Жеглов

Не хотят работать в убыток, значит пусть разорятся совсем. Объявляю всем дилерам бойкот.

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DxdV

Можно подумать ты первый побежишь в убыток работать

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Антон Паликов

Автодилеры - пидарасы. И имеют сильное лобби.

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Vasek Romanov

Эх за 1-1,2 млн я бы взял себе чтонибудь из нового. Но не за 2-3-4 млн.

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Денис Вершинин

8-9 будет возьмете ) таких цен больше не будет..мы встали с колен!!!

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3 комментария
Клинический бинокль

Автодилеры:

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Маргарин Зашибович

Перед развалом СССР тоже были рукотворно созданные логистические проблемы. Целеноправленно не отпускали товары со складов и прятали загруженные вагоны.

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Vladislav S

На самом деле у СССР все было, и телевизоры и джинсы и прокладки, просто рептилоиды сговорись загубить руzzкое великое государство и прятали все до 90-х, а потом вывалили на рынок. Даже банк тинькофф существовал подпольно, первый онлайновый, с 1988 года, но ему разрешили выйти на рынок только после того как Олег закончит легализацию огромных потайных мощностей производства пельменей и пива

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1 комментарий
shuz

Ох уж эти теории заговоров) В любом случае аналогия неверная: автомобили не хлеб с колбасой и какого-то серьёзного бурления вызвать не могут. Кмк, все банально, закупили по одному курсу, сейчас другой, все понимают что это временно и просто ждут когда он отскочит наверх - в убыток никто продавать не будет + неясно что будет с поставками в будущем.

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Dear Moscow,
Перед развалом СССР тоже были рукотворно созданные логистические проблемы. Целеноправленно не отпускали товары

И не только логистические.
Та адова ситуация, когда люди покупали окурки в трёхлитровых банках, т.к. нечего было курить, также была искусственной.

Причём самый п*ц был в том, что это открыто озвучивалось в виде описания вызова Горбачёвым Ельцина к себе с вопросом в духе "каким образом 28 табачных фабрик закрылись одновременно?"

И никто даже не парится скрывать этот факт. На ютьюбе старые видео найти можно.

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Вадим Абдульманов

Самый лучший вариант сейчас - не покупать машины сейчас. Вообще никакие! Тогда и цена пойдёт вниз. А вообще, с параллельным импортом, цены реально должны упасть. Пусть не до цен, как перед СВО, но все же значительно.

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Qwerty54321

Про короновирусное подорожание тоже так говорили

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Pavel Petel

Цена должна пойти в рост, если пошлины не отменят.

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Game Topia

Что-то на 30.000 не похоже. Да и вообще это новость о чем? Это мнение! Никто не знает что это за машины. Но зато на основании фото какой-то стоянки делают выводы о накрутке. Может это авто на черный день или их яндекс застолбил для беспилотников.

И срач в коментах лишь подтверждает фейковость новости.
И о каких именно авто говорят когда упоминают дефицит? Может говорят о дорогих марках, а на стоянке их вроде и нет. А дилеры могут часть цены дорогих авто разбавить с дешевыми, от чего последнии и стали дорожать. Вариантов очень много. Поэтому новость просто надуманная. Самый настоящий фейк нацеленный на зарождение в умах маразма.

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Угон Харлеев

Когда уже этих жуликов разгонят к херам собачим и введут прямые продажи?

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Pavel Petel

Прямые продажи чего? Все автопроизводители сбежали. Дальше только дороже будет, как это распродадут.

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4 комментария
Юрий Коршев

На всякий случай напоминаю, что с Японии можно привести машину до 40к долларов. Да, руль будет правый, но качество сборки на невероятном уровне.

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Кирилл Осипов

А таможня ?

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1 комментарий
Поджог Сараев
с Японии можно привести машину до 40к долларов

Япония уже ограничила экспорт в РФ машинами до 50к$ (в т.ч. б/у).
Стоит им подкрутить этот порог вниз и лавочка закроется.

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6 комментариев
Угон Харлеев

Или купить солярис за 3 ляма, но с левым рулём и в кредит)

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Sergey Nikitin

Но есть много нюансов: начиная от того, чтобы найти действительно "целый" вариант по фотографии и перегонки/доставки всего этого добра до западной части РФ, заканчивая последующим ремонтом и обслуживанием. Был в семье когда-то Fit. Проживали в Чебоксарах: найти толковый автосервис, который может выявить проблему и починить - тяжело.

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Sergey

Конечно не буду выступать на стороне дилеров, но под «дефицитом», имеется ввиду что машины еще есть (у дилера на стоянке или на складах), но это не значит что они могут их так легко продавать, потому что производство новых или завоз из-за границы не осуществляется вовсе (или очень мал) и когда все остатки распродадут и настанет настоящий дефицит (ну за исключением ВАЗов и может быть корейцев/китайцев). Сами подумайте, как вы можете скидывать цены на товар, если не знаете, будет ли он в наличии, когда вы распродадите остатки, а если и будет, то по какой цене?

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Маргарин Зашибович

ФАС фас!

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unknown

новое авто теперь по парт-билету будут выдавать?

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Техклимат

Сейчас лучше не покупать машину. К осени спадет весь этот ажиотаж и буду супер скидки от наших коммерсантов:)

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Random Dude
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Худой татарин

...на ноль

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Alister Brown

где-то это уже было
Рано или поздно был бы дефицит, поэтому мы решили поднять цены уже сейчас

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СлавалС

мне кажется дилеры искуственно создают дефицит на "старые" машины, которые больше не завезут, чтобы пропорционально потом купить местные новые по таким же конским ценам.
но беда в том, что если падает покупательская способность, то спрос будет меньше как ни крути и они отсосут, но туда им и дорога.
из-за снижения потребления, завод будет искать/создавать новые каналы сбыта по более приемлимым ценам, а не с ковриками за 200тыс.
Может будут перекупы, кто будет пригонять авто за +20+40к к цене.

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Стэн Виндетта

Жадность всему ответ.
Сперва накрутили ценник адовый и люди брали, все бегали с вытаращенными глазами. Покупали всё подряд по безумным ценам.
Теперь-снова жаба заела. Стоит ржавеет под открытым небом, но продавать не будем. Как же наша маржа. Еще придержим. И т.п.🐸

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Поджог Сараев

Мотивация автодилеров понятна. Почему они скрывают её и врут - тоже.

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Парень

Если стоят с января-февраля, то еще 6 месяцев и на всех этих тачках делать регламентное ТО. В момент наступления этого события машины должны упасть в цене. Думаю, скоро начнут их сливать.

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СлавалС

надо бы проверить гугол карты

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Redmi

С Армении проще пригнать американца

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Иван Грозный

А насколько дешевле получается, можно пример? Очень интересует Jeep Grand Cherokee не старше 2019-20 года выпуска. Может быть даже заплатил бы человеку, который бы взялся привезти.

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Твоя карма

Сговор продавцов и искусственный дефицит. Не первый и не последний раз.

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Lukas Dexter

Карма всех настигнет😁 Как относишься к людям ты , так и отнесутся к тебе потом. Миллиардеры😂😂😂

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Саша Романов

Трэш

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Юрий Б.

Видимо, там какая-то своя игра

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Дмитрий Скрябин

Мерседесы в белой упаковке как игрушечные.

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Некто съел 2 яблока

Запасливые...

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Вадим К.

Вторичный рынок тоже творит неведомое z4 e89 12 года стоит дороже нового мустанга 2020😂

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Дмитрий

Рудимент

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Dmitry Kapustin

Наверное все они не ходовой комплектации и цвета :)

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а б

Велосипед Stels 300, с 2-4-х тактовым ДВС, пробег 100 км, бак 1,5 литра. Во всех веломагазинах твоего города. В моём случае, 25.000 рублей, корзина плюс 1,5к)

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Медовар

Сколько этож ярдов

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Петр Вавилов

Такое не только у нас. Помню в конце нулевых кризис был, так тогда машины чуть ли не в океане топили. Пока автомафию с рынка не уберут, такое будет продолжаться и дешевых машин мы не увидим.

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Nikolay Vinogradov

Все эти машины или их часть могут быть не комплектными из за дефицита комплектующих. Говорю как сотрудник автозавода. Если раньше комплектующие подвозили и машины дорабатывались, то сейчас нечем дорабатывать. Поэтому они и стоят мёртвым грузом.

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Даниил Романов

Даешь б/у вазовскую семерку на карбе!

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Худой татарин

Нынче стало модно контрабанду параллельным импортом называть. Ждем когда морское пиратство разрешат и как-нибудь скрепно назовут)

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Pavel Pavel

Так оказывается не только Путэн с правительством виноваты, но еще и обычные бизнесмены? Как то не по ВЦшному, осуждаю.

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