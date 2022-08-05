Транспорт
Маша Цепелева

Глава Whoosh рассказал о запуске в Беларуси и Казахстане и неудаче с бизнесом в Европе Статьи редакции

Сможет ли сервис развиваться в Казахстане «всё ещё не ясно», потому что там шаги банков «достаточно жесткие», рассказал глава компании.

  • Сооснователь кикшеринга Whoosh Дмитрий Чуйко в интервью Forbes рассказал о развитии бизнеса после начала «спецоперации».
  • Компания планировала начать работу в Португалии, Венгрии и Польше в 2022 году. В Португалии бизнес был на этапе «несколько дней до запуска», оставалось только оформить страховку. После начала «спецоперации» это оказалось невозможно, говорит Чуйко. «Мы долго пытались решить проблему со всех сторон, пока не поняли что она не решаема в новых обстоятельствах».
  • Европейский бизнес продали с учётом, что он почти готов к запуску, то есть не только по цене электросамокатов. «Сумму сделки мы не комментируем, но надо понимать, что у нас развилка была достаточно простая: мы могли продать просто самокаты какому-то игроку в Европе, но поскольку у нас было что-то построено, мы стремились продать самокаты плюс бизнес на этапе запуска, ну или условно почти запущенного».

  • В 2022 году компания начала работать в двух странах СНГ — Беларуси и Казахстане. В интервью глава Whoosh не раскрыл планы по развитию компании на новых рынках.

И скажу, что с Казахстаном я до сих пор не понимаю, сможем мы или не сможем, потому что проблем там из-за всей этой истории до сих пор достаточно много и нам непонятно в какую сторону эти проблемы будут решаться. Мы построили для себя ряд гипотез, что не должно дойти до такой ситуации, как в Европе. Но в то же время по факту мы видим, что шаги тех или иных банков достаточно жесткие.

Дмитрий Чуйко, сооснователь Whoosh

#новость #whoosh

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15 комментариев
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 Dima Tsurkan

Зачем в Европе если там есть lime и много других? …

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Kirill Ponomarenko

По той же логике можно задать вопрос и к более повседневным вещам : зачем строить еще одну школу/детский сад, если уже есть?

Кому-то нравится, лайм
Кому-то яндекс, а кому-то вуш

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Dima Tsurkan

Я к тому, что и без спецоперации вуш там не нужен. Все евро города завалены самокатами и все по стандартным ценам.

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Kirill Ponomarenko

Зачем нанимать на работу Дмитрия или давать ему контракты для его заработка?

В стране ведь и так полно людей с работой, деньгами и контрактами

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Hrundel

А хотели бы, чтобы LIME пришёл в Россию?

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Слегка Придурковатый

Дмитрий Чуйко намекает на то, что Казахстан таки скоро тоже пополнит список недружественных стран?

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David Tukin

вполне возможно, что так и будет,даже особого повода правительству не нужно, чтоб записать страну в список ненедружественных))

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Руслан Сурков

"В Португалии бизнес был на этапе «несколько дней до запуска», оставалось только оформить страховку. После начала «спецоперации» это оказалось невозможно"- представляю как было обидно когда всё так сорвалось

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sles

Тут нечто иное на днях появилось, теперь все тротуары опять забросаны и заставлены. А этот вжух уже был тут и , видимо, помер.

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Андрей Киселев
После начала «спецоперации» это оказалось невозможно

Товарищ майор насторожился

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Вадим Д.

Тревога! (-:

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неформат

он в РФ то в каждом городе со скандалом с местными властями где влезет где не влезет

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Vitaly Ya

Странно почему не принимают карту мир.

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Marie Jane23

В Азию уже тоже не залезть. Там все Beam занял. Остаётся только СНГ.

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виктор сикрит

Ничего страшного, есть ещё африканские дружественные страны

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