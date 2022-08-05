И скажу, что с Казахстаном я до сих пор не понимаю, сможем мы или не сможем, потому что проблем там из-за всей этой истории до сих пор достаточно много и нам непонятно в какую сторону эти проблемы будут решаться. Мы построили для себя ряд гипотез, что не должно дойти до такой ситуации, как в Европе. Но в то же время по факту мы видим, что шаги тех или иных банков достаточно жесткие.