В Санкт-Петербурге запланировали протестировать доставку летающими беспилотниками Статьи редакции
Проект может стать первым испытанием беспилотных дронов в условиях городской среды.
- Минэкономразвития одобрило предложение ИТ-компании «Флай дрон» и ещё нескольких производителей беспилотников об установлении на территории Санкт-Петербурга экспериментального правового режима (ЭПР) для испытаний беспилотных авиационных систем (БАС). Это следует из проекта постановления правительства, пишут «Ведомости». Его подлинность подтвердили в ведомстве.
- В данный момент проект находится на стадии согласования с Минтрансом, правительством Санкт-Петербурга, Росавиацией, ФСБ, Ространснадзором, Минпромторгом и АНО «Цифровая экономика». В последней уточнили, что рассмотрение состоится 3 февраля. Ввести ЭПР планируют во втором квартале 2023 года — сроком на три года. Как пишет издание, проект может стать первым экспериментом аэрологистики в условиях городской среды.
- Оператором ЭПР станет компания-разработчик цифровой платформы сервисов для организации и выполнения полётов беспилотников «Флай дрон». Кроме неё, в списке есть производители беспилотников «Аэромакс», «Национальный центр вертолётостроения им. М.Л. Миля и Н. И. Камова», «Клевер», «Геоскан» и НПО «Алмаз».
- В рамках ЭПР будут тестироваться беспилотники с максимальной взлётной массой от 150 г до 30 кг и более «для доставки грузов массой от 0,1 кг до 10 кг и выполнения авиационных работ». Полёты будут проходить в двух зонах в северной и юго-восточной части города: общая площадь составит 200 км². Сколько конкретно беспилотников будут использовать, решат после введения ЭПР.
- В России уже есть несколько проектов по использованию грузовых дронов: в Томской области, а также на Камчатке, в Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком округах. Также Минэкономразвития подготовило ЭПР, который предусматривает доставку беспилотными дронами в Иннополисе.
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У кого на даче погибает старый абрикос или яблоня - не спиливайте под корень. Мне под рогатки.
эффективнее "крабом" (жалею, что не купил), это глушилка в простанородье. Немного перепилить, сделать её узконаправленной и можно дроны собирать по городу
грех)
Круто, конечно.
Но тут явно кто-то что-то попилил.
Тем временем в Рязанской области запретили полёты беспилотников. Готовность-то "повышенная" 👆🏻
https://rg.ru/2022/11/08/reg-cfo/v-riazanskoj-oblasti-zapretili-polety-bespilotnikov.html
А минобороны в курсе? )
В курсе. посмотрите учредителей ооо флайдрон. там чиновники.
Значит и тестировать будут доставку калибра от 80мм
есть ощущение что тестирование будет проходить по всем отчетам как надо. а вот будет ли что-то доставляться в реальности хз.
Своим можно, это другое)))
Перепрограммируют ПВО на домах)
Надеюсь получится лучше чем у Почты РФ https://www.youtube.com/watch?v=W6c1_r-lpY0
такой классный кадр вижу) как беспелотники, роботы и летающие авто пролетают мимо хрущевок и сталинок, которые в 2023 году никто даже не красит и не ремонтирует)))
Эти беспилотники с направленным микрофоном будут летать по тем районам, где через Алис и другие гаджеты не удалось послушать, о чем на кухне говорят)
вот он рывок рывков)) наконец то)))
до 30 кг -норм вес,когда начал читать думал вес будет меньше
Кто знает, тот знает
бля, не надо