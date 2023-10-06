Минтранс и ФАС проверят цены на такси в «нескольких регионах» Статьи редакции
Ведомство считает, что «в большинстве регионов стоимость услуги не изменилась».
- Цены на такси в некоторых регионах выросли на 44%, сообщило издание РБК со ссылкой на замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко. По его словам, рост зафиксирован в половине регионов, в 45% цены остались без изменений и в 5% снизились. В среднем по стране рост цен на такси составил 5%.
- Подорожание связано с недостаточной подготовкой регионов к реализации закона о такси, считает Луговенко. По нему с 1 сентября 2023 года водители, в том числе самозанятые, должны иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков — он стоит в 10-12 раз дороже стандартного автострахования при одинаковой сумме страхового покрытия, оценивали в «Максим».
- Официально в министерстве транспорта считают, что в большинстве регионов цены не изменились, но в некоторых субъектах наблюдался рост от 1 до 5% «из-за начала учебного года и возвращения населения из отпусков».
- Несмотря на это Минтранс совместно с региональными властями, ФАС и перевозчиками проанализирует цены на такси в некоторых регионах, детали в ведомстве не уточнили.
- В августе 2023 года Росстат посчитал, что цены на такси в России выросли до максимума за десять лет. За первое полугодие 2023-го поездка в среднем стоила 435 рублей, это на 4% больше год к году, в Москве — 771 рубль (+12%).
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"Подорожание связано с недостаточной подготовкой регионов к реализации закона о такси, считает Луговенко". Ага, а цены на бензин тут не при чем. Врут как дышат чинуши
А стоимость самих авто? Запчасти? Налоги? Бензин то ерунда...
Цены на такси выросли на 44%, а напомните на сколько процентов выросли зарплаты
И насколько выросла инфляция 😋
Чую, скоро вновь настанет время бомбил.
bom-bil-car
ps: bla-bla-car )
Такси на самом деле ещё дешевое и только потому, что никто не исполняет закон о такси тем более в регионах, а так же потому, что ещё пока остались машины, пригодные для агрегаторов такси.
435 рублей это всего 4 доллара. В развитых странах тарифы, например Финляндии в том же Яндексе:
Минимальная стоимость — 5,5 €
Далее по городу — 0,86 €/км и 0,25 €/мин.
Т.е. на 4 доллара даже в машину сесть не получится.
А причем тут развитые страны?
Ну у нас же экономика круче Германии как говорят по телевизору
У меня и сосед так говорит, типа родственники в Швейцарии сводят концы с концами, а мы жируем
ну да, один бывший таксист эту пургу и несет. и плотник по совместительству
Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%.
Экономика России вырастет по итогам года на 2,8%.
И тем более Финляндия
А ничего, что там ещё и медианная зарплата в 10 раз выше, чем тут?
Ну так машины же не будут в РФ продавать дешевле потому, что зарплаты у россиян низкие. Тем более продают наоборот в 2 раза дороже потому, что россияне любят брать кредиты на десятки лет и готовы на них тратить более половины доходов.
Ну таки ценообразование у услуги и у товара немного разное.
Да и в любом случае это никоем образом не оправдывает заявлений, что "такси у нас дешёвое" и сравнений с развитыми странами.
Я помню когда доллар был 32, а бензин 20 рублей и небыло агрегаторов, маршрут в СПБ из просвета на большевиков стоил 700 рублей. Это $20. Сейчас стоит 500 рублей, но это всего 5 долларов.
Помню снимал квартиру за 25 тысяч это 800 баксов в месяц. Тогда айфон столько стоил. Т.е. каждый месяц я отдавал по новому айфону.
Сейчас РФ совсем обнищала. До 2014 ещё жили относительно богато.
Давно пора. По сравнению с августом ценник примерно в 1.8 раза вырос
Так цены на авто как выросли. Раньше поло в базе можно было за 600 тысяч купить, а сейчас китайцы по 3 миллиона. Плюс ОСАГО для такси это тысяч 80 000 каждый год. Плюс бензин растет.
Раньше? Раньше нафаршированный Ford Focus 12K$. Он же дилер по продажам авто с пробегом сейчас. На авто с пробегом 55% всех автокредитов. Вот и думай.
В каждом коменте он оправдывает любое действие властей. А теперь удивляется, почему цены выросли 🤣
Либерда и барыги наверное виноваты?
Так это хорошо, это только на пользу
НАМ ЭТО НА ПОЛЬЗУ
Че там проверять.
Машины растут в цене.
ТО растет в цене
Запчасти растут в цене
Бензин растет в цене
Ой, а почему цены растут, кто это сделал. Я хз, сегодня взять тачку в такси, работать 2-3 года, как раз она умирать начнёт с таким пробегом, хватит ли денег купить новую?
Инфляция 4%, потому и проверяют
Был бы таксистом - сказал бы, что охуели в край
"из-за начала учебного года и возвращения населения из отпусков" - альтернативная реальность властей
Красноярск, Чита - по моим разговорам с таксистами, они все уходят в серую, работать через WhatsApp, и все из-за данного закона.
Не говоря уже про бензин...
через WhatsApp? клиенты тоже через WhatsApp заказы делают? Как то сомнительно что это взлетит.
Так по номеру телефона(из листовок, например) на whatsapp и пишут/звонят. )
Я спрашивал таксисов в Крск. Говорят, что цены действительно на 50% выросли. Но при этом количество заказов упало, профита нет. Потому все уходят кто куда - кто ремонты делать, кто в айти собрался после курсов скиллбокса
Еще забыли про общественный транспорт, который тоже с каждым годом дорожает
В Якутске с 150 по центру поднялось до 300, это минимум
У нас в среднем идет цена от 600 рублей. А если нарвешься еще и на плохую погоду, то....
«в большинстве регионов стоимость услуги не изменилась»
Вы там охренели что ли? У нас повысилась, а у вас нет? А ну быстро повышайте цену!
Решил поехать на такси до дома, так как идти составляло 45минут до дома. Посмотрел цену поездки, почти 500р. Обычному крестьянину в нашем городе надо работат 3-4 часа, чтобы заработать эти деньги.
Стал высчитывать коэффициент надбавки:
У нас такси заявленная стоимость от 89руб, получается берем стоимость точки с ездой в одну и ту же точку 282р и делим на стоимость поездки от 89р
282/89=3,17
3,17 это множитель. Т е хочешь на такси поехать, плати в +три раза больше цену.
Ну я как гордый нищееб пошёл домой, работая ножками. Как уже когда-то говорил, что ожирение этой стране не грозит, и вот лишнее тому подтверждение.
Получается Китайские машины нас не спасли?
Интересна методика проверки. Видится так:
Человек в костюме, с портфелем и двумя патрульными в форме останавливает старенький логан с нелегалом.
— До центра нас довезешь? Сколько?
Счастливый нелегал кричит как пан Козлевич:
— Повезу даром! Арестовывать не будете? Из страны не выгоните? Эх! Прокачу!
Человек в костюме пишет в отчете: стоимость услуги не изменилась. За сколько 5 лет назад ездили, за столько и сегодня проехали.
Лучше проверьте кукуху путина и его опг.
А цены высокие - так как рынок такой.
Кто же захочет в убыток или с около нулевой прибылью работать?! ;)