Министерство промышленности Китая опубликовало фотографии первой машины Xiaomi Статьи редакции
Электромобиль разгоняется до 265 км/ч, в него можно установить лидар для автопилота.
- Xiaomi будет производить автомобиль под собственным брендом совместно с Beijing Automotive Group, пишет Bloomberg со ссылкой на документы Министерства промышленности и информационных технологий Китая.
- По закону, все китайские автопроизводители обязаны представлять в министерство информацию о новых моделях. После их публикуют в специальном каталоге для общественного обсуждения. О модели Xiaomi SU7 можно оставить отзыв с 16 по 22 ноября 2023 года.
- Над лобовым стеклом можно установить лидар для автономного вождения. Максимальная скорость электромобиля — 265 км/ч, вес — 2,66 т. Есть конфигурации с одним или двумя двигателями. В первом случае установят аккумулятор от Contemporary Amperex Technology, во втором — от BYD.
- По данным профильного издания National Business Daily, компания планирует начать производство в декабре 2023 года, продажи — в первой половине 2024-го. Примерная стоимость электромобиля — от 300 тысяч юаней (около 3,7 млн рублей по курсу ЦБ на 15 ноября 2023 года).
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«Топ за свои деньги»
Это Тайкан? Снова скомуниздили?
Симбиоз Model 3 и Тайкана
Бери выше, это макларен
Не скомуниздили, а вдохновились
Топ за свои деньги?
Топ за свои деньги!
Когда появится у нас с шильдиком Москвич?
Для "москвича" слишком круто. Это скорее будет "Волга"
Когда на алиэкспресс появятся шильдики.
Порш мордой немного напоминает
Ценой в РФ тоже напомнит Порш))
Мы такое никогда не сможем сделать.
Мы можем только обещать шилдики в Китае заказывать.
а вы - это граждане финляндии?
Соболезнуем Вам
Ну сядь и сделай сам, раз такой молодец. Или мы, это: "все вокруг меня, но не я"?) Прикинь, на тебя тоже тычат пальцем и говорят: "боже, какой тупой народ, ну нихера сделать не может" )))
Жду машину Nokia 3310
орехи колоть?)
Ну красотка
"По закону, все китайские автопроизводители обязаны представлять в министерство информацию о новых моделях. После их публикуют в специальном каталоге для общественного обсуждения". - представляю, если бы такое дело было у нас, какие веселые были бы обсуждения и осуждения
А зачем? Они же КНР, без буквы Д между Н и Р? Такое демократичное обсуждение могло бы больше соответствовать стране под названием Корейская народная демократическая республика. Вообще в КНДР демократии не меньше, чем в Древнегреческом полисе, но и рабства тоже не меньше
Для "общественного" обсуждения 😉
Говорят у комментатора, который не написал "топ за свои деньги" под новостью о xiaomi, отвалилась жопа
А я все думал, куда она у меня делась
Как сказал Николас Кедж в фильме оружейный барон,никто не стоит в очереди за их автомобилями…..
Не о китайцах же...
А теперь вон как перевернулось, в очередь на Эксиид ещё встать надо
Xiaomi топ за свои деньги. Не то шо ваши iphone (теслы)😂😂
а за лям с рекламой будет?
Если до 4-х миллионов в России будет, да на тормозах Брембо, то надо брать
До 4 х миллионов в России будут бюджетные китайцы. А это судя по всему закос пол лакшери. На два цену можно смело умножать. От 8 лямов+-
В Китае 4 миллиона, в России 8
Хороший Тайкан, надо брать
А почему срок годности не указали?
Если там будет встроенный чайник их-я возьму
Когда ждать презервативы от Xiaomi?
уверен что давно есть под их брендом Mijia
Выглядит классно. Жду обзоры, но надежды есть
перед макларен, жопа астон мартина, сяоми в своем репертуаре
да лан, zotye coupa похожа вообще на всё сразу, покупают же некоторые
Xiaomi становится так много, что это уже начинает немного пугать...
Да ладно, вон наши по 3 колонки от Яндекса дома заводят и не боятся.
300 тысяч юаней (около 3,7 млн рублей по курсу ЦБ на 15 ноября 2023 года).
Ага, щас, 3,7 + растаможка + сборы + акцизы + ндс + каска = почти 6 млн. И это я не беру в расчёт % по кредитам, ведь большинство будет куплено именно так.
Россия: 6 млн/55к в мес (типа средняя зп) = 110 зарплат или 9 лет выплат, если не есть и не пить.
Китай: 300к юаней - окончательная цена / 7к юаней в мес = 42 зарплаты или 3.5 года, если не есть и не пить.
Внимание, вопрос)
Красивое!
ну к чему эти подсчеты, я не понимаю?) Если у тебя зп 50к, то эта машина не для тебя. Ты еще подсчитай, сколько людям с зарплатой в 17к копить на собственную яхту на собственном острове. Тем, у кого зп хотя бы от 200к, да еще и кредиты не чужды - вполне себе хороший вариант.
Дизайн хороший, в стиле Порш. Конечно скептически отношусь к их машинам, но по отзывам вроде все не так плохо
Посмотрим как эта себя покажет
К Поршам скептически? Ну ок.
Но как эта себя покажет (будут производить) ведь никак не связано с отзывами по Поршам.
Ну теперь то автомобилям от эпл и гугл точно быть.
Где-то я уже это видел))
а что за текст написан курсивом? закос под pininfarina?
китайцы ведь любят коллабы с еровпейскими брендами, например, с Leica.
У Лейки есть хорошие фотоаппараты и оптика, но они не стараются там поведать о коллаборационизме с Китаем, скорое наоборот скрыть, если она есть. Но есть какие-то китайские смартфоны в колаборации с Лейкой и это дешевые смартфоны. Смартфон если стоит 50-100 тысяч, то фотоаппарат Лейка с набором оптики может и 20 млн рублей стоить
Рекламу будут показывать на лобовом стекле, которая удаляется только перепрошивкой машины? )
О, теслу скомуниздили...почему у нас так не делают. Взяли бы крузак, скоестили с ренджем и вот Билайнобиль ЯК8 готов
Раньше так и было. Копейка Фиат, тройка Фиат, горбатый Фиат, москвич опель, Волга форд и так далее
Теслакларен 👌🏻
Главное чтобы Mi Band можно было подключить
Чтоб я ещё раз сел за баранку этого пылесоса (с)
Ждем ответочку от Samsung-а
Обе красивые) хоть я и равнодушен к седанам)
как будто мороенное облизанное.. китайцы влезут, а вот русский мужик нет
Выглядит кстати довольно дорого и богато. За такие деньги поч нет, тем более электро
Надеюсь, машина будет разговаривать как мой робот-пылесос