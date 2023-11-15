Транспорт
Маша Цепелева

Министерство промышленности Китая опубликовало фотографии первой машины Xiaomi Статьи редакции

Электромобиль разгоняется до 265 км/ч, в него можно установить лидар для автопилота.

  • Xiaomi будет производить автомобиль под собственным брендом совместно с Beijing Automotive Group, пишет Bloomberg со ссылкой на документы Министерства промышленности и информационных технологий Китая.
  • По закону, все китайские автопроизводители обязаны представлять в министерство информацию о новых моделях. После их публикуют в специальном каталоге для общественного обсуждения. О модели Xiaomi SU7 можно оставить отзыв с 16 по 22 ноября 2023 года.
  • Над лобовым стеклом можно установить лидар для автономного вождения. Максимальная скорость электромобиля — 265 км/ч, вес — 2,66 т. Есть конфигурации с одним или двумя двигателями. В первом случае установят аккумулятор от Contemporary Amperex Technology, во втором — от BYD.
  • По данным профильного издания National Business Daily, компания планирует начать производство в декабре 2023 года, продажи — в первой половине 2024-го. Примерная стоимость электромобиля — от 300 тысяч юаней (около 3,7 млн рублей по курсу ЦБ на 15 ноября 2023 года).

#новости #xiaomi

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120 комментариев
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 brayyyyant

«Топ за свои деньги»

Это Тайкан? Снова скомуниздили?

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Gruntofos

Симбиоз Model 3 и Тайкана

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4 комментария
Roman

Бери выше, это макларен

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1 комментарий
mr g

Не скомуниздили, а вдохновились

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1 комментарий
Roman

Топ за свои деньги?

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Mamur Dad Khan

Топ за свои деньги!

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Денис Демидов

Когда появится у нас с шильдиком Москвич?

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Gorbun iz Notr Dama

Для "москвича" слишком круто. Это скорее будет "Волга"

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3 комментария
Бинарный Ёж

Когда на алиэкспресс появятся шильдики.

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Копчик

Порш мордой немного напоминает

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Даниил О

Ценой в РФ тоже напомнит Порш))

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3 комментария
Денис Демидов
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Mike Espoo

Мы такое никогда не сможем сделать.
Мы можем только обещать шилдики в Китае заказывать.

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Иван

а вы - это граждане финляндии?

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18 комментариев
Киннартс Йичугом

Соболезнуем Вам

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Стерлядка Вяленая

Ну сядь и сделай сам, раз такой молодец. Или мы, это: "все вокруг меня, но не я"?) Прикинь, на тебя тоже тычат пальцем и говорят: "боже, какой тупой народ, ну нихера сделать не может" )))

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8 комментариев
Шукрий Бапинаев

Жду машину Nokia 3310

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Стерлядка Вяленая

орехи колоть?)

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Бинарный Ёж
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Анастасия Черёмухина

Ну красотка

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кринге

"По закону, все китайские автопроизводители обязаны представлять в министерство информацию о новых моделях. После их публикуют в специальном каталоге для общественного обсуждения". - представляю, если бы такое дело было у нас, какие веселые были бы обсуждения и осуждения

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Иван Стокин

А зачем? Они же КНР, без буквы Д между Н и Р? Такое демократичное обсуждение могло бы больше соответствовать стране под названием Корейская народная демократическая республика. Вообще в КНДР демократии не меньше, чем в Древнегреческом полисе, но и рабства тоже не меньше

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Zloy Marketolog

Для "общественного" обсуждения 😉

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ToriSarada

Говорят у комментатора, который не написал "топ за свои деньги" под новостью о xiaomi, отвалилась жопа

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anri

А я все думал, куда она у меня делась

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Mr Black

Как сказал Николас Кедж в фильме оружейный барон,никто не стоит в очереди за их автомобилями…..

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Яэль

Не о китайцах же...
А теперь вон как перевернулось, в очередь на Эксиид ещё встать надо

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2 комментария
Paul Paulic

Xiaomi топ за свои деньги. Не то шо ваши iphone (теслы)😂😂

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fullstackoff

а за лям с рекламой будет?

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Карл

Если до 4-х миллионов в России будет, да на тормозах Брембо, то надо брать

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Мурад Муртазалиев

До 4 х миллионов в России будут бюджетные китайцы. А это судя по всему закос пол лакшери. На два цену можно смело умножать. От 8 лямов+-

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3 комментария
mr g
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1 комментарий
Alex R

В Китае 4 миллиона, в России 8

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2 комментария
Яэль

Хороший Тайкан, надо брать

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Тимофей Альмов

А почему срок годности не указали?

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Чих Пых

Если там будет встроенный чайник их-я возьму

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drapeg

Когда ждать презервативы от Xiaomi?

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Хозяин

уверен что давно есть под их брендом Mijia

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Морковкин

Выглядит классно. Жду обзоры, но надежды есть

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m3dv3d3v

перед макларен, жопа астон мартина, сяоми в своем репертуаре

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Яэль

да лан, zotye coupa похожа вообще на всё сразу, покупают же некоторые

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5 комментариев
Алиса Милявская

Xiaomi становится так много, что это уже начинает немного пугать...

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Яэль

Да ладно, вон наши по 3 колонки от Яндекса дома заводят и не боятся.

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1 комментарий
Дмитрий

300 тысяч юаней (около 3,7 млн рублей по курсу ЦБ на 15 ноября 2023 года).

Ага, щас, 3,7 + растаможка + сборы + акцизы + ндс + каска = почти 6 млн. И это я не беру в расчёт % по кредитам, ведь большинство будет куплено именно так.

Россия: 6 млн/55к в мес (типа средняя зп) = 110 зарплат или 9 лет выплат, если не есть и не пить.
Китай: 300к юаней - окончательная цена / 7к юаней в мес = 42 зарплаты или 3.5 года, если не есть и не пить.

Внимание, вопрос)

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Яэль
Внимание, вопрос)

Красивое!

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1 комментарий
Стерлядка Вяленая

ну к чему эти подсчеты, я не понимаю?) Если у тебя зп 50к, то эта машина не для тебя. Ты еще подсчитай, сколько людям с зарплатой в 17к копить на собственную яхту на собственном острове. Тем, у кого зп хотя бы от 200к, да еще и кредиты не чужды - вполне себе хороший вариант.

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Бабунов

Дизайн хороший, в стиле Порш. Конечно скептически отношусь к их машинам, но по отзывам вроде все не так плохо
Посмотрим как эта себя покажет

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Яэль

К Поршам скептически? Ну ок.
Но как эта себя покажет (будут производить) ведь никак не связано с отзывами по Поршам.

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3 комментария
Reagent

Ну теперь то автомобилям от эпл и гугл точно быть.

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James Bomond

Где-то я уже это видел))

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Иван

а что за текст написан курсивом? закос под pininfarina?
китайцы ведь любят коллабы с еровпейскими брендами, например, с Leica.

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Иван Стокин

У Лейки есть хорошие фотоаппараты и оптика, но они не стараются там поведать о коллаборационизме с Китаем, скорое наоборот скрыть, если она есть. Но есть какие-то китайские смартфоны в колаборации с Лейкой и это дешевые смартфоны. Смартфон если стоит 50-100 тысяч, то фотоаппарат Лейка с набором оптики может и 20 млн рублей стоить

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Васисуалий Лоханкин

Рекламу будут показывать на лобовом стекле, которая удаляется только перепрошивкой машины? )

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Степан Степан

О, теслу скомуниздили...почему у нас так не делают. Взяли бы крузак, скоестили с ренджем и вот Билайнобиль ЯК8 готов

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Мурад Муртазалиев

Раньше так и было. Копейка Фиат, тройка Фиат, горбатый Фиат, москвич опель, Волга форд и так далее

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1 комментарий
Ax

Теслакларен 👌🏻

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ЯжПрограммист

Главное чтобы Mi Band можно было подключить

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Savchenko Ivan

Чтоб я ещё раз сел за баранку этого пылесоса (с)

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Сергей Долгов

Ждем ответочку от Samsung-а

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Александр Уханов
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Мурад Муртазалиев

Обе красивые) хоть я и равнодушен к седанам)

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Тоже хочу

как будто мороенное облизанное.. китайцы влезут, а вот русский мужик нет

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Григорий Красильников

Выглядит кстати довольно дорого и богато. За такие деньги поч нет, тем более электро

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anri

Надеюсь, машина будет разговаривать как мой робот-пылесос

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117 комментариев
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