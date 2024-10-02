Консульство Испании начало требовать для визы выписку о трудовой деятельности в России за последние десять лет

Запросить её можно у Фонда пенсионного и социального страхования.Объявление о требовании к совершеннолетним заявителям появилось на сайте испанского визового центра в Москве. Документ должен быть подписан цифровой или обычной подписью.Редакция канала «Улететь» отмечает, что вместо электронной трудовой книжки можно запросить копию у работодателя — и приложить заверенную распечатку. Она же пишет: уточнение про десять лет не означает, что заявитель должен был все эти годы работать.Безработных россиян обязали прикладывать иные документы, указывающие на связь с Россией: например, cправки, которые подтверждают акт гражданского состояния или же право на владение недвижимостью в стране.Источник фото: Avion Tourism В сентябре 2024 года требования к пакету на шенгенскую визу ужесточил визовый центр Болгарии. В справке с места работы попросили указывать должность, зарплату, период работы и доход за последние полгода, а безработным россиянам сказали предоставлять доказательство о наличии имущества в России и копию трудовой книжки с записями за последние три года.Итальянский визовый центр VMS в Санкт-Петербурге тоже ввёл требование о предоставлении справки из Фонда пенсионного и социального страхования с данными о трудовой деятельности за последние десять лет.#новости
Ничего, скоро сами приползут к нам (с) (сезон 8 серия 18)
сперва они замерзнуть должны
Зачем испанцам к нам ползти, мне кажется, немного не в тему вброс
Да некуда уже эту пользу раскладывать.
поясните, к к кому это "в вам" и "кто" должен приползти?
Теряюсь в догадках
Уже в ближайшее время, ждём
Ахах, было бы славно