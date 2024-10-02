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Полина Лааксо
Путешествия

Консульство Испании начало требовать для визы выписку о трудовой деятельности в России за последние десять лет

Запросить её можно у Фонда пенсионного и социального страхования.

  • Объявление о требовании к совершеннолетним заявителям появилось на сайте испанского визового центра в Москве. Документ должен быть подписан цифровой или обычной подписью.
  • Редакция канала «Улететь» отмечает, что вместо электронной трудовой книжки можно запросить копию у работодателя — и приложить заверенную распечатку. Она же пишет: уточнение про десять лет не означает, что заявитель должен был все эти годы работать.
  • Безработных россиян обязали прикладывать иные документы, указывающие на связь с Россией: например, cправки, которые подтверждают акт гражданского состояния или же право на владение недвижимостью в стране.
Источник фото: Avion Tourism 
Источник фото: Avion Tourism 
  • В сентябре 2024 года требования к пакету на шенгенскую визу ужесточил визовый центр Болгарии. В справке с места работы попросили указывать должность, зарплату, период работы и доход за последние полгода, а безработным россиянам сказали предоставлять доказательство о наличии имущества в России и копию трудовой книжки с записями за последние три года.
  • Итальянский визовый центр VMS в Санкт-Петербурге тоже ввёл требование о предоставлении справки из Фонда пенсионного и социального страхования с данными о трудовой деятельности за последние десять лет.

#новости

88
151
151 комментарий
Невкусно и грустно

Ничего, скоро сами приползут к нам (с) (сезон 8 серия 18)

31
1
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Aina Timo

сперва они замерзнуть должны

22
3
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Борис Шувалов

Зачем испанцам к нам ползти, мне кажется, немного не в тему вброс

1
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High Stakes

Да некуда уже эту пользу раскладывать.

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Qwazzzimodo Kentukki

поясните, к к кому это "в вам" и "кто" должен приползти?
Теряюсь в догадках

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Егор Вяткин

Уже в ближайшее время, ждём

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Артур Каримов

Ахах, было бы славно

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