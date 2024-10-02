«Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии» будут выполнять рейсы в Дубай в обход Ирана

Из-за этого увеличится время в пути — как минимум на 2,5 часа для рейсов из Москвы.Обновлено в 13:12 мск. «Уральские авиалинии» объявили, что с учётом обновлённых рекомендаций Росавиации выполнят рейсы из Екатеринбурга и Москвы в Дубай по обычному маршруту, а из него — в облёт.«Уральские авиалинии» сообщили, что рейсы в и из Дубая, вылетающие из Кольцово (аэропорт Екатеринбурга) и Домодедово (Москва) будут летать по новым обходным маршрутам — через Таджикистан, Пакистан и Оман.Время в пути из Екатеринбурга увеличится на 1 час и 20 минут, из Москвы — на 2 часа и 30 минут. Также при полёте из Москвы самолёту потребуется посадка для дозаправки, предварительно — в Душанбе (столица Таджикистана).«Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия» также перенаправили несколько рейсов на обходные маршруты: из Сочи в Дубай самолёт полетит через Турцию, Египет и Саудовскую Аравию с технической посадкой в Египте. Из Санкт-Петербурга в Дубай — через воздушное пространство Туркменистана, Афганистана и Пакистана. Часть рейсов «России» отдадут неназванному патнёру.Ночью и утром 2 октября 2024 года российские авиакомпании — «Аэрофлот», S7 Airlines, Red Wings, «Россия», «Победа» и «Уральские авиалинии» — объявили о переносе или отмене рейсов в и из стран Ближнего Востока, сообщала Росавиация.Из-за атаки Ирана на Израиль в ночь с 1 на 2 октября ведомство рекомендовало полностью прекратить полёты, но после смягчило ограничения: летать можно, но в рекомендованные часы, а также лучше выбирать обходные маршруты.Фото: Alireza Akhlaghi / Unsplash#новости
Во сколько раз это увеличит цену билет интересно, раза в 2-3, наверное, точно
Что не так? Кто туда летает, явно покупает билет не на последние деньги.
Да больше
Не через США ЖЕ
с чего это
Эх, а когда такого не было
мы совсем не можем без Дубая (((