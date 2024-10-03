Росавиация продлила рекомендации ограничить полёты над Израилем и Ираном до ноября 2024 года

Агентство рекомендовало авиакомпаниям выполнять полёты в определённые часы.Обновлено в 20:00 мск. S7 Airlines не исключила корректировок в расписании рейсов в ОАЭ в связи с рекомендацией Росавиации, сообщили ТАСС в компании.2 октября 2024 года Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям выполнять полёты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака только с 15:30 до 19:00 мск, а 3 октября — с 09:00 до 19:00 мск. Последние рекомендации будут действовать до 02:59 мск 3 ноября 2024 года, уточнил представитель агентства Артём Кореняко.Если будут какие-то изменения, Росавиация сообщит о них дополнительно.До этого, из-за атаки Ирана на Израиль в ночь с 1 на 2 октября, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям полностью прекратить полёты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака.На фоне этого «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии» сообщили, что будут выполнять рейсы в Дубай в обход Ирана, а время в пути увеличится как минимум на 2,5 часа для рейсов из Москвы. Всего на утро 2 октября задержали минимум десять рейсов российских авиакомпаний в ОАЭ, писало РБК.#новости
Ну шо. Езраель лезет войсками в соседние страны - красавчики и борцы против всего плохого. Русия лезет войсками в соседние страны - орки и акупанты.
Неужели разница только в обрезе?..
Одни уже почти век выживают в кольце врагов, у которых чуть ли не в конституции написано, что нужно вырезать и скинуть в море всех евреев; а другие - борются с соломенным чучелом и третий год таскаются с украинским чемоданом без ручки - нести тяжело, а бросить жалко
Разница в причинно следственной связи. По вашему выходит и СССР полез без причины в Германию.
Как только арабы и путинисты будут любить своих детей больше чем кого то ненавидеть, тогда и будут к вам прислушиваться
Вы комментируете текст, в котором буквально написано "атака Ирана на Израиль"
Ещё раз, кто куда в данном случае полез?
Так уже повелось, по старой памяти славян душат
Просто свободные и демократические двойные стандарты :)