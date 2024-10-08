«Авито Путешествия» добавили возможность бронировать номера в отелях

До этого пользователи могли арендовать квартиры и дома.Пользователи «Авито Путешествий» теперь могут забронировать номер более чем в 13 тысячах отелей во всей России, рассказали в сервисе. Среди них — «Националь», «Хилтон Ленинградская», Moscow Marriott Imperial Plaza, «Метрополь» и другие.Функция доступна в десктопной и в мобильной версиях. Чтобы ей воспользоваться, нужно выбрать направление, даты и оплатить бронь через «Авито». Комиссии со стороны сервиса нет.Пользователи могут отменить бронь с возвратом денег в установленный отелем срок. Также для них есть выделенная круглосуточная служба поддержки.«Авито» запустил раздел «Путешествия» в апреле 2024 года. Сначала он вёл на вкладку с предложениями о посуточной аренде квартир.Говоря о планах запустить бронирование номеров, компания отмечала, что планирует подключить сервисы рассрочки на бронирование жилья. В «Авито» уточнили, что пока изучают предложения партнёров, окончательное решение не принято.Источник: «Авито»В марте 2022 года Booking.com приостановил работу в России из-за «сложности ведения бизнеса в стране». Тогда же о прекращении работы на российском рынке завил и Airbnb.Сервисы бронирования отелей, помимо прочих, есть у «МТС Travel», Ozon и РЖД.#новости #авито
Круто, а когда добавят возможность нормальной поддержки и возможности не блокировать аккаунты просто так?
Ну ты уж совсем не мечтай так
Губу то закатай))
жесть ты размечтался
А это уже совсем другая история.
Под каждым постом про авито одно и тоже, скукота
Не уверен, что они осознают, что сервис брони Отелей и продажа хлама, это разные процессы.
Хотя... Думаю там куча приписок, что мы только показываем, а то, что вы оплачиваете, это уже ваши проблемы...