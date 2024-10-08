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Таня Боброва
Путешествия

«Авито Путешествия» добавили возможность бронировать номера в отелях

До этого пользователи могли арендовать квартиры и дома.

  • Пользователи «Авито Путешествий» теперь могут забронировать номер более чем в 13 тысячах отелей во всей России, рассказали в сервисе. Среди них — «Националь», «Хилтон Ленинградская», Moscow Marriott Imperial Plaza, «Метрополь» и другие.
  • Функция доступна в десктопной и в мобильной версиях. Чтобы ей воспользоваться, нужно выбрать направление, даты и оплатить бронь через «Авито». Комиссии со стороны сервиса нет.
  • Пользователи могут отменить бронь с возвратом денег в установленный отелем срок. Также для них есть выделенная круглосуточная служба поддержки.
  • «Авито» запустил раздел «Путешествия» в апреле 2024 года. Сначала он вёл на вкладку с предложениями о посуточной аренде квартир.
  • Говоря о планах запустить бронирование номеров, компания отмечала, что планирует подключить сервисы рассрочки на бронирование жилья. В «Авито» уточнили, что пока изучают предложения партнёров, окончательное решение не принято.
Источник: «Авито»
Источник: «Авито»
  • В марте 2022 года Booking.com приостановил работу в России из-за «сложности ведения бизнеса в стране». Тогда же о прекращении работы на российском рынке завил и Airbnb.
  • Сервисы бронирования отелей, помимо прочих, есть у «МТС Travel», Ozon и РЖД.

#новости #авито

22
30
30 комментариев
Олег

Круто, а когда добавят возможность нормальной поддержки и возможности не блокировать аккаунты просто так?

6
1
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Пётр Радищев

Ну ты уж совсем не мечтай так

7
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BLVCK SQUARE

Губу то закатай))

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Nikolay Ionov

жесть ты размечтался

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Константин Афанасьев

А это уже совсем другая история.

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Гриша Колесников

Под каждым постом про авито одно и тоже, скукота

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Миио проходил

Не уверен, что они осознают, что сервис брони Отелей и продажа хлама, это разные процессы.
Хотя... Думаю там куча приписок, что мы только показываем, а то, что вы оплачиваете, это уже ваши проблемы...

6
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