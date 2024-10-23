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Артур Томилко
Путешествия

Российский союз туриндустрии предложил взимать до 100 рублей с каждого проданного тура за рубеж

А деньги направить в специальный фонд страхования туроператоров на случай банкротства.

  • Российский союз туриндустрии (РСТ) предлагает создать отдельный государственный фонд гарантий в сфере выездного туризма, который станет альтернативой фонду персональной ответственности туроператоров, пишет «Ъ». В него будут отчислять до 100 рублей с каждого проданного зарубежного тура.
  • За счёт собранных в фонде денег можно будет расплатиться с туристами в случае банкротства операторов, предполагают авторы идеи. В Минэкономразвития, регулирующем туриндустрию, не ответили на запрос газеты.
  • Сейчас в случае банкротства турфирмы компенсации туристам выплачиваются за счёт фонда персональной ответственности, в который операторы должны вносить 1% от оборота за предыдущий год. Те, кто предлагает зарубежные туры, также должны страховать свою ответственность на сумму, равную 5% от оборота, но не менее чем 50 млн рублей, отмечают в РСТ.
  • Во время пандемии правительство ввело льготы по обязательным выплатам для турбизнеса: взносы в фонд сократились до 0,25% от оборота, страховые выплаты — до 25 млн рублей. Но с 1 мая 2025 года действие льгот истекает.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что переход на систему взносов с каждого проданного зарубежного тура вызовет «негативную реакцию» со стороны клиентов. Но если их размер будет небольшим, туристы со временем примут нововведение.
  • По данным Ассоциации туроператоров России, в 2023 году за границу отправились 8,1 млн организованных туристов.

#новости #туроператоры

1010
50 комментариев
Вадим Д.

государственный фонд гарантий в сфере выездного туризмаТо есть без соточки никаких гарантий не будет?

Доколе чинуши будут стесняться называть поборы поборами?

20
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Семён Аксёнов

Просто представь как они там угарают в палатах и кабинетах )

9
1
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Император Нолимоций

Крохоборством занимаются.

А могли бы порешать другую важную проблему (надеюсь, они не читают): санкции на доллар. Хочешь путешествовать? Заходишь в ЦБ, оставляешь 100К — берешь ордер на $1000. Выезд только с ордером. Обратно прилетаешь с долларами, относишь в банк — получаешь рубли обратно. Своего рода обязательная продажа валютной выручки, только для пейзан. Не привез — ну, 100К тоже 100К.

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Бинарный Ёж

Дай сотку, чё жалко что ли, а?

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Владимир Егоров

взимать до 100 рублей с каждого проданного тура за рубежСпасибо, что хоть рублей, а не скальп.

И пока ещё не надо зазубривать сочинения вождя, как это было при выезде за границу в СССР. Недоработка. Хотя если озвучивать его старые сочинения по поводу 3 срока, пенсионного возраста, переписывании конституции и пр., то можно и статью получить. В общем, всё сложно, проще за границу вообще не выезжать.

16
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OZZ

А не чего что в цене тура уже есть НДС ?

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Levichev Andrey

через год добавят % и это уже скальп

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