Российский союз туриндустрии предложил взимать до 100 рублей с каждого проданного тура за рубеж

А деньги направить в специальный фонд страхования туроператоров на случай банкротства.Российский союз туриндустрии (РСТ) предлагает создать отдельный государственный фонд гарантий в сфере выездного туризма, который станет альтернативой фонду персональной ответственности туроператоров, пишет «Ъ». В него будут отчислять до 100 рублей с каждого проданного зарубежного тура.За счёт собранных в фонде денег можно будет расплатиться с туристами в случае банкротства операторов, предполагают авторы идеи. В Минэкономразвития, регулирующем туриндустрию, не ответили на запрос газеты.Сейчас в случае банкротства турфирмы компенсации туристам выплачиваются за счёт фонда персональной ответственности, в который операторы должны вносить 1% от оборота за предыдущий год. Те, кто предлагает зарубежные туры, также должны страховать свою ответственность на сумму, равную 5% от оборота, но не менее чем 50 млн рублей, отмечают в РСТ.Во время пандемии правительство ввело льготы по обязательным выплатам для турбизнеса: взносы в фонд сократились до 0,25% от оборота, страховые выплаты — до 25 млн рублей. Но с 1 мая 2025 года действие льгот истекает.Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что переход на систему взносов с каждого проданного зарубежного тура вызовет «негативную реакцию» со стороны клиентов. Но если их размер будет небольшим, туристы со временем примут нововведение.По данным Ассоциации туроператоров России, в 2023 году за границу отправились 8,1 млн организованных туристов.#новости #туроператоры
государственный фонд гарантий в сфере выездного туризмаТо есть без соточки никаких гарантий не будет?
Доколе чинуши будут стесняться называть поборы поборами?
Просто представь как они там угарают в палатах и кабинетах )
Крохоборством занимаются.
А могли бы порешать другую важную проблему (надеюсь, они не читают): санкции на доллар. Хочешь путешествовать? Заходишь в ЦБ, оставляешь 100К — берешь ордер на $1000. Выезд только с ордером. Обратно прилетаешь с долларами, относишь в банк — получаешь рубли обратно. Своего рода обязательная продажа валютной выручки, только для пейзан. Не привез — ну, 100К тоже 100К.
Дай сотку, чё жалко что ли, а?
взимать до 100 рублей с каждого проданного тура за рубежСпасибо, что хоть рублей, а не скальп.
И пока ещё не надо зазубривать сочинения вождя, как это было при выезде за границу в СССР. Недоработка. Хотя если озвучивать его старые сочинения по поводу 3 срока, пенсионного возраста, переписывании конституции и пр., то можно и статью получить. В общем, всё сложно, проще за границу вообще не выезжать.
А не чего что в цене тура уже есть НДС ?
через год добавят % и это уже скальп