Посольство России на Шри-Ланке предупредило о массовых проверках документов у иностранцев

Власти островного государства уточняют законность их пребывания. В посольстве призвали россиян на Шри-Ланке проверить свои документы: визы, разрешения на работы. А если они просрочены, то «незамедлительно» обратиться в миграционные органы и уведомить о проблемах посольство. Случаи задержания уже есть.Как пишет «Турдом», Шри-Ланка решила взяться за туристов, которые остаются в стране дольше, чем полагается. Как их будут «ловить» — службы не уточнили. Издание думает, что помощь окажут местные жители: «Активисты обычно сигнализируют о подозрительных с их точки зрения иностранцах, особенно если те занимаются бизнесом».Источник фото: National Georgaphic Для граждан России на Шри-Ланке действует режим безвизового въезда — так можно находиться в стране до 30 дней, пишет Tutu. Но нужны загранпаспорт, действительный не менее полугода, и въездная карта (arrival card), которую можно оформить на сайте или по прибытии.По данным Ассоциации туроператоров России, в 2023 году Шри-Ланку посетили почти 197,5 тысячи российских туристов — на 116,4% больше, чем в 2022 году. Это рекорд за всю историю туризма из России в республику.#новости #шриланка
Ловить будут на живца
На смузя
Ну как бы все законно же, есть бумажка - плескайся в морюшке, нет - ну так счастливого пути 🛫
Ну вообще конечно надо возвращать всех этих релокантов обратно в Россию. Погуляли и хватит 💁
Да, там куча инфоцыган затесались, знаю не понаслышке, приехали, объединились и баблы коллаборациями стригут удаленно, делясь аудиторией друг с другом
предупредило о массовых проверках документов у иностранцевпризвали россиян на Шри-Ланке проверить свои документыВ общем, самопроверка и порядок.