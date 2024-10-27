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Полина Лааксо
Путешествия

Посольство России на Шри-Ланке предупредило о массовых проверках документов у иностранцев

Власти островного государства уточняют законность их пребывания.

  • В посольстве призвали россиян на Шри-Ланке проверить свои документы: визы, разрешения на работы. А если они просрочены, то «незамедлительно» обратиться в миграционные органы и уведомить о проблемах посольство. Случаи задержания уже есть.
  • Как пишет «Турдом», Шри-Ланка решила взяться за туристов, которые остаются в стране дольше, чем полагается. Как их будут «ловить» — службы не уточнили. Издание думает, что помощь окажут местные жители: «Активисты обычно сигнализируют о подозрительных с их точки зрения иностранцах, особенно если те занимаются бизнесом».
Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.nationalgeographic.com%2Ftravel%2Farticle%2Fknow-before-you-go-sri-lanka&postId=1616879" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">National Georgaphic </a>
Источник фото: National Georgaphic 
  • Для граждан России на Шри-Ланке действует режим безвизового въезда — так можно находиться в стране до 30 дней, пишет Tutu. Но нужны загранпаспорт, действительный не менее полугода, и въездная карта (arrival card), которую можно оформить на сайте или по прибытии.
  • По данным Ассоциации туроператоров России, в 2023 году Шри-Ланку посетили почти 197,5 тысячи российских туристов — на 116,4% больше, чем в 2022 году. Это рекорд за всю историю туризма из России в республику.

#новости #шриланка

6 комментариев
Веселый стробоскоп

Ловить будут на живца

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Техно Механиус

На смузя

3
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Axel

Ну как бы все законно же, есть бумажка - плескайся в морюшке, нет - ну так счастливого пути 🛫

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Запопу Кусь

Ну вообще конечно надо возвращать всех этих релокантов обратно в Россию. Погуляли и хватит 💁

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Илья

Да, там куча инфоцыган затесались, знаю не понаслышке, приехали, объединились и баблы коллаборациями стригут удаленно, делясь аудиторией друг с другом

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Вадим Д.

предупредило о массовых проверках документов у иностранцевпризвали россиян на Шри-Ланке проверить свои документыВ общем, самопроверка и порядок.

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