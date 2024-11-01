В аэропорту Внуково подорожает платная парковка — за стоянку свыше двух часов придётся заплатить как за сутки

Изменения вступят в силу 25 ноября 2024 года.Стоимость первого часа парковки поднимут с 400 до 500 рублей, а второго — с 300 до 400 рублей.Каждые полные или неполные сутки обойдутся водителям в 1200 рублей вместо текущих 1100 рублей. И суточной стоянкой будет считаться нахождение на парковке более двух часов, а не трёх.Источник фото: «РИА Новости»#новости #москва
Это по просьбам автовладельцев или просто из-за повышения благосостояния граждан?
Сходу не пойму, кому от этого будет лучше, но должно же быть объяснение
Возможно просто кто-то копит на новый аурус или даже прайвет джет
Суточные - фигня. Были бы месячные.
Плохо дело, если последние пропадут.
А можно было взять за 2 часа, как за год. Так денег будет больше
Последний раз в марте был во Внукове - встал бесплатно, но надо знать, где можно так машину поставить. Да, 600 метров от аэропорта, но бесплатно же!
Да чо там, по цене одного тыквенного рафа. Для итшника не деньги.