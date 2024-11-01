Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Образование
Путешествия
Дизайн
AI
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Путешествия

В аэропорту Внуково подорожает платная парковка — за стоянку свыше двух часов придётся заплатить как за сутки

Изменения вступят в силу 25 ноября 2024 года.

  • Стоимость первого часа парковки поднимут с 400 до 500 рублей, а второго — с 300 до 400 рублей.
  • Каждые полные или неполные сутки обойдутся водителям в 1200 рублей вместо текущих 1100 рублей. И суточной стоянкой будет считаться нахождение на парковке более двух часов, а не трёх.
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»

#новости #москва

7 комментариев
O-o

Это по просьбам автовладельцев или просто из-за повышения благосостояния граждан?
Сходу не пойму, кому от этого будет лучше, но должно же быть объяснение

3
Ответить
Boby Fisher

Возможно просто кто-то копит на новый аурус или даже прайвет джет

Ответить
A. Lipnitsky Jr

Суточные - фигня. Были бы месячные.

Ответить
Sergei Timofeyev

Плохо дело, если последние пропадут.

Ответить
Dan

А можно было взять за 2 часа, как за год. Так денег будет больше

Ответить
Sergei Timofeyev

Последний раз в марте был во Внукове - встал бесплатно, но надо знать, где можно так машину поставить. Да, 600 метров от аэропорта, но бесплатно же!

Ответить
Илья

Да чо там, по цене одного тыквенного рафа. Для итшника не деньги.

Ответить