Росавиация смягчила рекомендации для российских авиакомпаний по полётам в Израиль

Они будут действовать месяц — до декабря 2024 года.А вступили в силу с 18:00 мск 11 ноября, сообщает Росавиация.Ведомство запретило летать в Израиль с 1:00 до 7:00 мск. В остальное время авиакомпании могут выполнять рейсы по своему усмотрению, но с «учётом рекомендаций Международной организации гражданской авиации».Рекомендации, выпущенные в октябре 2024 и регламентировавшие полёты в аэропорты Израиля и Ирана (из и них), а также полёты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, отменены.Из-за атаки Ирана на Израиль в ночь с 1 на 2 октября, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям полностью прекратить полёты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака.2 октября 2024 года Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям выполнять полёты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака только с 15:30 до 19:00 мск, а 3 октября — с 09:00 до 19:00 мск. Последние рекомендации продлевали до 02:59 мск 3 ноября 2024 года#новости #росавиация
Бюллетень авиаперевозчика. Динамическое расписание.
В эти временные окна ничего не произойдёт? Росавиация что-то знает?
То есть операции «Истинное обещание 3» ещё ждать почти месяц? Долго, иншаллах.