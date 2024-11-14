Владельцы квартир, апартаментов и домов под сдачу получили возможность подключаться к «Яндекс Путешествиям» напрямую

Без посредника в лице технического партнёра компании.Пока речь об индивидуальных предпринимателях, самозанятых и физлицах с объектами в «крупнейших» регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае, а также нескольких областях — Московской, Ленинградской, Калининградской и Новосибирской, рассказала компания.Подключить объект можно через «Экстранет» сервиса, указав тип и адрес, загрузив фото и выбрав условия бронирования. Затем в течение недели объявление проверят модераторы.По подсчётам аналитиков «Яндекс Путешествий», в среднем от краткосрочной сдачи одного объекта с 70%-ной загрузкой арендодатель сможет получать 63-142 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона.Источник графика: «Яндекс Путешествия»В феврале 2024 года такую же возможность дали операторам отелей и гостиниц — без ограничений по регионам.Евгения ЕвсееваПутешествия8 ноябИсследование «Яндекс Путешествий»: популярный регион у туристов — Краснодарский край, гостиница — с тремя звёздами, а ночь в ней обойдётся в 5900 рублей Сервис посчитал, куда ездили россияне в 2024 году, какие отели снимали и сколько денег потратили.#новости #яндекспутешествия
"от краткосрочной сдачи одного объекта с 70%-ной загрузкой арендодатель сможет получать ундециллионы"
Не люблю такие манипуляции «аналитиков». Эти 70% загрузки в краткосроке ещё нужно умудриться получить.
Правду говорите. Занимался сдачей квартир посуточно, гемор еще тот, и 70% загрузки это прям норм было. В лучшем случае 50 и это при работающем AirBnb.
Ну так это ж не проблема аналитиков) кто загрузит - тот получит
Интересно, а какие-то бенчмарки будут у Путешествий? Ну там типа количество и качество фоток? Полнота описания?
Да быть не может ,что это все бесплатно, тогда какая яндексу от этого все таки выгода, если они ничего иметь не будут, странно как то
Не бесплатно же.
Базовая комиссия для всех объектов — 15% за успешные брони, оплаченные на Яндекс Путешествиях
В реальности могут быть периоды простоя, особенно в межсезонье, плюс краткосрочная аренда требует регулярного ухода за жильём, дополнительных расходов на уборку и т.д.