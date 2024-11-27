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Полина Лааксо
Путешествия

АТОР призвала россиян покупать для зарубежных поездок доллары нового образца — старого «массово» не принимают

Несмотря на то, что «формально» эти доллары не вышли из оборота.

  • «Текущая ситуация показывает, что вмешиваться в проблему страна-эмитент не собирается», — заключил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
  • Дизайн банкнот начали менять с 1996 года, чтобы бороться с подделками. На конец 2024 года долларами нового образца считаются купюры от 2013 года в обновлённом дизайне.
  • В США правительство обязывает принимать валюту любого года выпуска. Но обменные пункты других стран нередко отказывают в покупке «старых» долларов без дисконта, потому что их трудно продать. Некоторые в принципе не принимают такую валюту, так как опасаются подделок, а проверить её сами не могут.
  • Туристы сталкивались с такими ситуациями, например, в Турции и ОАЭ.
Редакция ПСЖР отмечает, что новые $100 отличаются от старых наличием синей полоски посередине. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.aviasales.ru%2Fpsgr%2Farticle%2Fstarye-i-novye-dollary&postId=1676759" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">ПСЖР </a>
Редакция ПСЖР отмечает, что новые $100 отличаются от старых наличием синей полоски посередине. Источник: ПСЖР 

#новости #курсывалют

44
45 комментариев
Po...

114,5

14
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Вадим Д.

Покуповывай!

4
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huleetotakoe

Почти как биток после Трампа 🚀

2
1
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Буквоед

Градусов по Фаренгейту?

2
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Sedoy

По ходу, единственный кто испугался орешника, это рубль.

1
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Griby Lenina

И чё-почём?

5
1
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Полина Лааксо
Автор

об этом в следующих сериях!

7
1
1
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