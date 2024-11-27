АТОР призвала россиян покупать для зарубежных поездок доллары нового образца — старого «массово» не принимают

Несмотря на то, что «формально» эти доллары не вышли из оборота. «Текущая ситуация показывает, что вмешиваться в проблему страна-эмитент не собирается», — заключил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.Дизайн банкнот начали менять с 1996 года, чтобы бороться с подделками. На конец 2024 года долларами нового образца считаются купюры от 2013 года в обновлённом дизайне.В США правительство обязывает принимать валюту любого года выпуска. Но обменные пункты других стран нередко отказывают в покупке «старых» долларов без дисконта, потому что их трудно продать. Некоторые в принципе не принимают такую валюту, так как опасаются подделок, а проверить её сами не могут.Туристы сталкивались с такими ситуациями, например, в Турции и ОАЭ.Редакция ПСЖР отмечает, что новые $100 отличаются от старых наличием синей полоски посередине. Источник: ПСЖР #новости #курсывалют
114,5
Покуповывай!
Почти как биток после Трампа 🚀
Градусов по Фаренгейту?
По ходу, единственный кто испугался орешника, это рубль.
И чё-почём?
об этом в следующих сериях!