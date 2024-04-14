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Артур Томилко
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Россия и Беларусь договорились об отмене роуминга с 1 марта 2025 года

Похожее решение уже принимали в 2021 году, но мера оказалась «номинальной».

  • Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали резолюцию, которая предполагает «создание комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства». Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.
  • Как пишут «Ведомости», решение об отмене роуминга между странами принимали ещё в 2021 году. Но мера оказалась «номинальной», отмечали участники рынка.
  • В ноябре 2024 года резолюцию об отмене роуминга одобрил Совет министров министров Союзного государства.

#новости

66
22
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24 комментария
dispendvich

а отмену белорусской автономии когда ждать?

4
2
1
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Макгаффин

Белорусская Народная Республика?

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Вадим Д.

А внутрироссийский тоже отменят?

1
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Levichev Andrey

ну вот и начали понемногу

2
1
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Даниил Пантелеев

Может, к 2025 году и интернет в поездах будет работать, и связь не пропадать в самый ответственный момент

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Eddie II

Это к 2030

3
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Дмитрий Пинчук

Ха, она в Мск пропадает систематически, а ты уже губу раскатал

1
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