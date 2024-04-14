Россия и Беларусь договорились об отмене роуминга с 1 марта 2025 года

Похожее решение уже принимали в 2021 году, но мера оказалась «номинальной». Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали резолюцию, которая предполагает «создание комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства». Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.Как пишут «Ведомости», решение об отмене роуминга между странами принимали ещё в 2021 году. Но мера оказалась «номинальной», отмечали участники рынка.В ноябре 2024 года резолюцию об отмене роуминга одобрил Совет министров министров Союзного государства.#новости
а отмену белорусской автономии когда ждать?
Белорусская Народная Республика?
А внутрироссийский тоже отменят?
ну вот и начали понемногу
Может, к 2025 году и интернет в поездах будет работать, и связь не пропадать в самый ответственный момент
Это к 2030
Ха, она в Мск пропадает систематически, а ты уже губу раскатал