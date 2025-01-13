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Карина Пардаева
Путешествия

Кабмин Таиланда одобрил законопроект о легализации казино и азартных игр

Реализация инициативы может сделать Таиланд третьим крупнейшим игроком на рынке после Макао и Лас-Вегаса.

  • Законопроект направят в парламент для рассмотрения, после — на подпись королю. Если его примут, азартные игры будут разрешены только в крупных развлекательных комплексах, пишет Reuters.
  • Документ устанавливает требования к деятельности казино, включая условия лицензирования, возрастные ограничения и сборы.
  • Лицензии будут действовать до 30 лет и потребуют первоначального взноса в размере 5 млрд тайских батов (14,7 млрд рублей по курсу ЦБ на 13 января 2025 года), а ежегодное продление обойдется в 1 млрд батов (2,94 млрд рублей). Граждане Таиланда будут обязаны оплачивать вход в размере 5000 батов (14,7 тысячи рублей) для посещения казино. Bangkok Post не сообщает, придется ли иностранцам оплачивать вход в казино.
  • По словам заместителя министра финансов Джулапана Аморнвивата, легализация позволит увеличить поток туристов на 5–10%, а также принесёт дополнительный доход от 120 млрд до 220 млрд батов (353-648 млрд рублей). Кроме того, в королевстве появится до 15 тысяч рабочих мест.
Unsplash
Unsplash
  • Сейчас казино и большинство видов азартных игр в Таиланде под запретом. Легально в стране можно участвовать только в государственной лотерее и делать ставки на скачках, уточняет Reuters.
  • В то же время Камбоджа, Сингапур и Филиппины уже получают прибыль от крупных казино-комплексов. По мнению властей Таиланда, из-за отсутствия легальных казино страна теряет доходы и не реализует свой туристический потенциал в полной мере.
  • Предыдущие правительства не раз предпринимали попытки легализовать и регулировать азартные игры для поддержки экономики. Однако эти попытки вызывали критику со стороны консерваторов.
  • По оценке Citigroup Inc, Таиланд способен занять лидирующую позицию в мировой индустрии азартных игр, если казино заработают в течение шести лет. А валовой доход страны от этого сектора может достичь $9,1 млрд, что сделает Таиланд третьим крупнейшим игроком на рынке после Макао и Лас-Вегаса, отмечает Bloomberg.

#новости

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70 комментариев
Даниил Мяснов

Отличный план Уолтер, надежный как швейцарские часы, вместо того чтобы развивать экономику за счет реальных секторов, власти идут по легкому пути, надеясь на быстрые деньги от туристов и казино.

4
1
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Roman Hmelevsky

У них все в порядке с реальным сектором экономики, Даниил.

11
1
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Фоксик

Одно другому не мешает.

3
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Артур Маслов

все правильно делают, туристов надо греть по полной программе

3
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тёма

Почему бы и нет, азартные игры как и алкоголь не запретишь, а значит нужно возглавить

2
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N A

Для тех болезных, кто их (тайцев) считает тупыми и буробит хню про реальный сектор:

2014 год: 1 бат = 1 рубль = 3 цента США.
2025 год: 1 бат = 3 рубля = 3 цента США.

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under construction

у таиланда есть гостиничная инфраструктура и поток китайских туристов, известных игрунов.
теперь будут и казино.

7
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