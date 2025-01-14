Россия заняла второе место после Китая среди «ключевых въездных рынков» Мальдивских островов

В 2024 году российский турпоток поставил исторический рекорд — 225,2 тысячи визитов.Это на 7,7% больше, чем в 2023 году, и на 1,25% больше рекорда от 2021 года, передаёт Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на мальдивскую иммиграционную службу. Пик по числу поездок — октябрь.Показатели от ФСБ будут «существенно меньше», предупредили в АТОР: российское ведомство считает только тех, кто добирался на острова из России прямыми рейсами, а 45% летят стыковочными. Мальдивская же статистика «учитывает всех россиян, из какой бы страны они ни прилетели».Лидер по количеству приехавших на Мальдивы туристов — Китай. У него 263,2 тысячи поездок, что на 40,6% больше год к году. За Россией следует Великобритания со 180,9 тысячи визитов (+16% год к году). Индия — лидер 2023 года — опустилась на шестую строку из-за «политического конфликта» (130,5 тысячи визитов).Источник фото: Conde Nast TravelerДля въезда на Мальдивы россиянам нужны заграничный паспорт, декларация о состоянии здоровья, заполненная не ранее чем за 96 часов до вылета, и подтверждённое бронирование гостиницы, пишет Tutu. Могут также запросить обратные билеты.Виза не требуется. Максимальный срок пребывания — 90 дней.#мальдивы #новости
Вот бы «Комитет» всю редакцию VC на зимние каникулы отправил на Мальдивы и они бы нам присылали много классных совместных фоток!
В рубрике "Комитет Bang" -)
Оху уж эти бедные Россияне
ты был на мальдивах? и судить о бедности по 0,2% населения эт конечно топ! даже меньше 1 мармеладки
а если учесть что это визиты и одна чикуля могла туда съездить 5 раз за год. и там может быть половина уехавших из страны например. такой себе итог получается
Читают про Мальдивы только из постов
Слетать бы туда, пока они не потонули