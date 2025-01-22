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Карина Пардаева
Путешествия

Власти Непала повысили плату за восхождение на Эверест до $15 тысяч

Новые расценки вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

  • Стоимость разрешения на восхождение для иностранцев в весенний сезон (март—май) выросла с $11 тысяч до $15 тысяч, в осенний сезон (сентябрь—ноябрь) — с $5,5 тысячи до $7,5 тысячи, пишет The Kathmandu Post со ссылкой на новые правила
  • Также изменения коснулись зимнего периода (декабрь—февраль) и сезона дождей (июнь—август): цены выросла с $2,7 тысячи до $3,7 тысячи.
  • Срок действия разрешения на восхождение сократили с 75 до 55 дней.
Mingma Dorchi Sherpa
Mingma Dorchi Sherpa
  • Для восхождения на любую гору высотой более 8 тысяч метров, включая Эверест (южная вершина — 8760 метров), каждая пара альпинистов обязана нанимать гида.
  • Кроме того, с началом весеннего сезона альпинисты обязаны будут сдавать отходы в лагерь в нижней части горы для утилизации, а также использовать биоразлагаемые пакеты на верхних участках маршрута.

#новости

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62 комментария
Слегка Придурковатый

Альпинисты, пожалуй, одни из самых ебанутых людей на свете. Платят безумные бабки, чтобы страдать, а то и сдохнуть.

Власти Непала, так что повышайте плату хоть до 100 тыщ баксов - схавают.

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Alexander Frolov

Да уж, экстремалы — отдельная каста. Но вы попробуйте посчитать, сколько денег люди тратят, чтобы спиться на люксовом алкоголе или угробить здоровье в гонке на Айронмене. Может, альпинисты не такие уж и е**нутые на их фоне?

10
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Комментарий удалён модератором

S.Capusta

Согласен.. Спрос есть, надо повышать.

5
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Gedevan

Альпинисты, пожалуй, одни из самых ебанутых людей на свете. Платят безумные бабки, чтобы страдать, а то и сдохнуть.Каждому свое, для меня "платят бабки, чтобы страдать" это про пляжный отдых

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Х3р майор

Время пересмотреть тот фильм про смертников, Эверест

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