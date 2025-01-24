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Карина Пардаева
Путешествия

Таиланд вернёт миграционную карту для иностранных туристов

С 1 мая 2025 года для въезда нужно будет заполнять онлайн-форму TM6.

  • Заполнение TM6 будет бесплатным и обязательным для всех иностранцев, прибывающих в Таиланд воздушным, наземным или морским транспортом, пишет Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта королевства.
  • Форма TM6 — это карточка для въезда и выезда, которую заполняют иностранцы. В ней указываются паспортные данные, информация о поездке и контакты туриста.
  • В июле 2022 года её заполнение отменили для путешественников, прибывающих в Таиланд самолётом.
  • С 15 апреля по 15 октября 2024 года власти Таиланда приостановили требование о заполнении иммиграционной формы TM6 на 16 наземных и морских пунктах пропуска через государственную границу.
Somchai Poomlard 
Somchai Poomlard 
  • По словам источника Bangkok Post, власти решили вернуться к использованию формы TM6 вместо планов по введению электронных разрешений на въезд (ETA) для граждан стран с безвизовым режимом с 1 мая 2025-го.

#новости

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4
1
29 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Где-то грустит один...

4
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Мария Овчинникова

Мне её жалко....

1
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Nikita Lapin

ахаххаха мне тоже грустно и весело стало

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Боб

Типичное азиатское государство - то туда, то сюда, в зависимости от того, как идут дела и кто лоббирует интересы. В общем, руссо туристо и прочие граждане интересны лишь как кошельки. Карточки не сильно помогают безопасности. Телефон - никто не разу не звонил на иностранный номер. Цель визита - туризм, чтобы мозги потом никто не конопатил на визовом контроле. Не нужны туристы - ставьте визы для всех, включая китайцев и посмотрим, кто поедет за 5000 км :)

3
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Nikita Lapin

смотрят как лучше

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Anton Zimin

Вечная история с этими азиатскими странами. Никогда не знаешь, чего от них ожидать. И карточка не поможет, если тебя захотят "покопать" на паспортном контроле)))

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Griby Lenina

С этой картой можно там замуж выйти? Друг интересуется...

1
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