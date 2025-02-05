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Карина Пардаева
Путешествия

В Казахстане туристам будут выдавать карточки с QR-кодом с информацией для безопасного пребывания в стране

Отсканировав QR-код, турист получит доступ к мультиязычной платформе SafeTravel.kz

  • Карточки будут выдавать при въезде в Казахстан, в том числе при прохождении пограничного контроля, пишет ведомственный сайт МВД республики.
  • На платформе иностранцы найдут приложение для связи с полицией, контакты экстренных служб, карту города, список такси, операторов связи и инструкции на случай различных происшествий.
МВД Казахстана
МВД Казахстана
  • В январе 2025 года в Караганде заработал информационный центр для туристов. Отдыхающим там подскажут, где остановиться, что посмотреть, куда поехать.
  • По данным Finprom.kz, за девять месяцев 2024 года Казахстан посетило рекордное количество россиян — 2,2 млн поездок. В январе-октябре они потратили там больше всех денег — 1,8 млрд тенге (34 млн по данным ЦБ на 5 февраля 2025 года).

#новости #казахстан

13
44 комментария
Император Нолимоций

туристам будут выдавать карточки с QR-кодом для безопасного пребывания в стране'Обереги, что ли?

16
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

От сглаза

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Rus Lan

Лучше бы баллончики раздавали ,это более действенное

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Буквоед

Когда уже какая-нибудь страна решится ставить порядковый номер просто на лоб?

4
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arghan3

ставить порядковый номер просто на лобобязательная маркировка чинуш в Честном Знаке, чтобы каждый гражданин РФ мог отсканировать лоб чиновника и узнать все его гражданства

15
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ЯжПрограммист

Звезду еще можно пришивать

3
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Евгений Калинин

можно самому себе поставить, если так не терпится

3
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