В Казахстане туристам будут выдавать карточки с QR-кодом с информацией для безопасного пребывания в стране

Отсканировав QR-код, турист получит доступ к мультиязычной платформе SafeTravel.kzКарточки будут выдавать при въезде в Казахстан, в том числе при прохождении пограничного контроля, пишет ведомственный сайт МВД республики.На платформе иностранцы найдут приложение для связи с полицией, контакты экстренных служб, карту города, список такси, операторов связи и инструкции на случай различных происшествий.МВД КазахстанаВ январе 2025 года в Караганде заработал информационный центр для туристов. Отдыхающим там подскажут, где остановиться, что посмотреть, куда поехать.По данным Finprom.kz, за девять месяцев 2024 года Казахстан посетило рекордное количество россиян — 2,2 млн поездок. В январе-октябре они потратили там больше всех денег — 1,8 млрд тенге (34 млн по данным ЦБ на 5 февраля 2025 года).#новости #казахстан
туристам будут выдавать карточки с QR-кодом для безопасного пребывания в стране'Обереги, что ли?
От сглаза
Лучше бы баллончики раздавали ,это более действенное
Когда уже какая-нибудь страна решится ставить порядковый номер просто на лоб?
ставить порядковый номер просто на лобобязательная маркировка чинуш в Честном Знаке, чтобы каждый гражданин РФ мог отсканировать лоб чиновника и узнать все его гражданства
Звезду еще можно пришивать
можно самому себе поставить, если так не терпится