Аэропорт Сухума в Абхазии принял первый за 30 лет тестовый рейс из Москвы

Открытие регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией Минтранс ожидает в мае 2025 года.Днём 7 февраля 2025 года международный аэропорт Сухума имени В. Г. Ардзинбы принял самолёт авиакомпании «ЮВТ аэро», передают ТАСС и «РИА Новости». Из московского аэропорта Внуково прилетели 21 пассажир.Полёт был тестовым. По словам российского Минтранса, регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией по плану наладят в мае 2025 года.И.о. министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба рассказал «Интерфаксу», что тестовый рейс нужен для проверки готовности аэродрома к приёму пассажирских самолётов. Первый этап реконструкции аэропорта «практически завершён», добавил он.Международный аэропорт Сухум — единственный гражданский аэропорт в Абхазии, говорится на его сайте. Он состоит из двух зданий, построенных в 1960-е и 1980-е. Соглашение о реконструкции аэропорта в Сухуме Россия и Абхазия заключили в июне 2023 года.Летом 2023 года РЖД запустили «Ласточки» между Сочи и Гагрой. В 2024-м поезд завершил серию тестовых поездок и с 2025 года начнёт регулярные рейсы из Сочи в Сухум, сообщал главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Куруа.Источник: «Апсныпресс»#новости #абхазия