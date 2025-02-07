Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Право
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Путешествия

Аэропорт Сухума в Абхазии принял первый за 30 лет тестовый рейс из Москвы

Открытие регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией Минтранс ожидает в мае 2025 года.

  • Днём 7 февраля 2025 года международный аэропорт Сухума имени В. Г. Ардзинбы принял самолёт авиакомпании «ЮВТ аэро», передают ТАСС и «РИА Новости». Из московского аэропорта Внуково прилетели 21 пассажир.
  • Полёт был тестовым. По словам российского Минтранса, регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией по плану наладят в мае 2025 года.
  • И.о. министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба рассказал «Интерфаксу», что тестовый рейс нужен для проверки готовности аэродрома к приёму пассажирских самолётов. Первый этап реконструкции аэропорта «практически завершён», добавил он.
  • Международный аэропорт Сухум — единственный гражданский аэропорт в Абхазии, говорится на его сайте. Он состоит из двух зданий, построенных в 1960-е и 1980-е. Соглашение о реконструкции аэропорта в Сухуме Россия и Абхазия заключили в июне 2023 года.
  • Летом 2023 года РЖД запустили «Ласточки» между Сочи и Гагрой. В 2024-м поезд завершил серию тестовых поездок и с 2025 года начнёт регулярные рейсы из Сочи в Сухум, сообщал главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Куруа.
Источник: «Апсныпресс»

#новости #абхазия

20
7
2
54 комментария
Отрицательный Веган
22
1
Ответить