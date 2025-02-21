РЖД начали тестировать бота в Telegram для покупки билетов на пригородные поезда

Пока сервис доступен для нескольких регионов, Москвы и Санкт-Петербурга среди них нет.РЖД тестируют Telegram-бота «Электрички РЖД» для оформления билетов на пригородные поезда без указания места, льготных проездных билетов для школьников и студентов, а также квитанций на провоз животных, багажа и велосипедов.При запуске бота нужно указать email и номер телефона, принять оферту. Затем можно выбрать «На ближайший поезд»: в этом случае нужно указать станцию отправления и прибытия и добавить при необходимости багаж, животных или велосипед. Бот покажет ближайшие дату и время поездки, маршрут, личные контакты и стоимость проезда. Оплатить билет можно по ссылке.По кнопке «Купить билет» можно выбрать дату и время поездки. Остальные шаги те же. По кнопке «Заказы» доступны оформленные билеты.В РЖД уточнили, что пока бот доступен только клиентам четырёх компаний: «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», «Свердловская пригородная компания» и «Содружество» (перевозки в Приволжском и Уральском федеральных округах), «Башкортостанская пригородная пассажирская компания». Они обслуживают 25 регионов России.Источник: «Телеграмма РЖД»#новости #ржд