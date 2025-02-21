«Аэрофлот» запустит прямые рейсы на китайский Хайнань из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы

На фоне роста турпотока из России.Авиакомпания расширит программу прямых полётов в курортный город Санья на острове Хайнань в Китае. Рейсы будут выполнять на Airbus A330 в классах бизнес и эконом.Полёты из Казани начнут с 21 марта 2025 года по пятницам, обратный рейс будет по понедельникам. С 31 марта компания добавит второй еженедельный рейс — по понедельникам и обратно по пятницам.Полёты из Санкт-Петербурга начнутся с 22 марта по субботам — и туда, и обратно. С 1 апреля перевозчик также будет выполнять рейсы туда по средам, обратно по вторникам.Полёты из Уфы — с 23 марта. И туда, и обратно рейсы будут выполнять по воскресеньям. С 3 апреля компания добавит второй рейс по четвергам.«Аэрофлот» уже предлагает прямые рейсы из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска и Новосибирска. По собственным данным, за 2024 год авиакомпания и «Россия» перевезли более 210 тысяч пассажиров на рейсах в город Санья и обратно.По данным АТОР, Хайнань по итогам 2024 года принял 178,4 тысячи российских туристов против 16 тысяч туристов из России в 2023 году. Для посещения провинции россиянам не нужна виза для поездок длительностью до 30 дней.Валерия ИльинаПутешествия6 феврВиза в Китай: безвизовые регионы, транзит и пошаговая инструкция для россиян Всё о правилах въезда в 2025 году.#новости #китай