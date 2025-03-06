Таиланд не будет сокращать или отменять 60-дневный срок безвизового въезда в страну — такую меру предлагали отельеры

Всё останется как есть.Об этом «Прайму» сообщил глава департамента информации и официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.Никаких изменений режима безвизового въезда в Таиланд для граждан 93 государств, которые сейчас имеют право въезжать в страну без виз на 60 дней, не планируется. И это касается, естественно, граждан России и Китая.Никондет ПхалангкунВ феврале 2025 года сократить срок безвизового въезда с 60 до 30 дней предложили таиландские отельеры. По их мнению, длительное пребывание туристов в стране не всегда выгодно для гостиничного бизнеса.Источник: Streets of Food / UnsplashРаньше россияне могли находиться без визы в стране 30 дней и продлить срок пребывания до 37 дней, а с 30 сентября 2023 года — до 60 дней.В октябре 2023-го Кабмин Таиланда одобрил временное увеличение срока безвизового пребывания для россиян с 30 дней до 90. Правило действовало с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го.C 1 мая 2024 года Таиланд ввёл 60-дневный безвизовый режим для граждан России.#новости #таиланд