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Евгения Евсеева
Путешествия

Таиланд не будет сокращать или отменять 60-дневный срок безвизового въезда в страну — такую меру предлагали отельеры

Всё останется как есть.

  • Об этом «Прайму» сообщил глава департамента информации и официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.

Никаких изменений режима безвизового въезда в Таиланд для граждан 93 государств, которые сейчас имеют право въезжать в страну без виз на 60 дней, не планируется. И это касается, естественно, граждан России и Китая.

Никондет Пхалангкун
  • В феврале 2025 года сократить срок безвизового въезда с 60 до 30 дней предложили таиландские отельеры. По их мнению, длительное пребывание туристов в стране не всегда выгодно для гостиничного бизнеса.
Источник: Streets of Food / Unsplash
Источник: Streets of Food / Unsplash
  • Раньше россияне могли находиться без визы в стране 30 дней и продлить срок пребывания до 37 дней, а с 30 сентября 2023 года — до 60 дней.
  • В октябре 2023-го Кабмин Таиланда одобрил временное увеличение срока безвизового пребывания для россиян с 30 дней до 90. Правило действовало с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го.
  • C 1 мая 2024 года Таиланд ввёл 60-дневный безвизовый режим для граждан России.

#новости #таиланд

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