Кубань, Ставрополье и Алтайский край получили 5,6 млрд рублей от эксперимента по взиманию курортного сбора за время его действия — РБК

Эксперимент проходил с 2018-го до конца 2024 года в нескольких регионах, с 2025-го курортный сбор заменили туристическим налогом.Курортный сбор заработал в Ставропольском, Алтайском и Краснодарском крае в 2018 году. Завершился эксперимент 1 января 2025 года. Перечень конкретных районов, где действовал сбор, определяли местные власти.За этот период три региона собрали 5,6 млрд рублей, подсчитало РБК по открытым данным. В том числе в Краснодарском крае сумма составила 2,8 млрд рублей, в Ставропольском — 2,5 млрд, в Алтайском — 280 млн рублей. Всего сбор заплатили 25,7 млн человек.График РБКПолученные от курортного сбора деньги должны поступать в бюджеты регионов и направляться на развитие туристической инфраструктуры, говорили в Госдуме: «На эти средства обновятся пляжи, парки, набережные и многое другое».В Краснодарском крае благодаря курортному сбору создали около 150 благоустроенных территорий, оценивали местные власти: парки, скверы, набережные, пляжи, детские и спортивные площадки.В алтайской Белокурихе благоустроили гостевой маршрут курорта, укрепили левый берег реки в районе санатория «Алтайский замок» и старой радонолечебницы, обновили набережную и другое. В Ставропольском крае — обновили парки, построили летний кинотеатр в Железноводске и прочее.Однако опрошенные РБК эксперты отмечают, что масштаб изменений не всегда соответствовал ожиданиям туристов. Кроме того, сбор должны были тратить на туристическую инфраструктуру, но это не всегда было так — её часто сложно отделить от общегородского благоустройства.Это и понятно, отметила глава департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова: «На 40 млн рублей гостиницу или санаторий не построишь, а отремонтировать что-то или просто мусор убрать — вполне возможно».Собеседники издания отмечают, что сама сумма сбора была не очень большой и платили её не все отдыхающие (сбор собирали легальные гостиницы, отели, кемпинги и гостевые дома, не частный сектор). Кроме того, не хватало более прозрачной отчётности — на поддержание какой именно туристической инфраструктуры уходили средства, добавляют эксперты.Кроме трёх указанных регионов курортный сбор разное время действовал в Крыму, Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Курортный сбор в Санкт-Петербурге принёс в бюджет 561 млн рублей за полгода действия.С 2025 года курортный сбор заменили туристическим налогом. Вводить ли налог и в каком размере, местные власти любых регионов будут решать самостоятельно. Налог будут взимать с отелей за каждый занятый номер и перечислять в местный бюджет. Курортный сбор платили сами туристы.Евгения ЕвсееваПутешествия21.07.2023Сложно контролировать, непонятно, куда уходят деньги: «Ведомости» — о сомнениях Минфина в эффективности курортного сбора Сейчас у него много недостатков, и ведомство собирается решить — улучшать ли этот инструмент или отменить.#новости