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Полина Лааксо
Деньги

Курортный сбор в Санкт-Петербурге принёс в бюджет 561 млн рублей за полгода действия

А именно — с 1 апреля по 14 октября 2024 года.

  • При планировании бюджета правительство города ожидало, что получит от курортных сборов всего 310 млн рублей, поделился вице-губернатор Алексей Корабельников. Эксперимент должен завершиться в конце 2024 года.
  • Подробности о том, на какие инфраструктурные проекты пойдут или уже пошли полученные деньги, он не раскрыл.
Источник фото: Tripster
Источник фото: Tripster
  • Закон о запуске курортного сбора в Санкт-Петербурге заработал с 1 апреля 2024 года. Его размер —100 рублей в сутки. Взимают его с туристов — со второго дня пребывания. От оплаты освобождена 21 категория граждан: инвалиды, участники и ветераны военных действий, малоимущие, спортсмены и тренеры, приехавшие на соревнования, и другие.
  • С 2025 года курортный сбор заменят туристическим налогом для владельцев объектов временного размещения. Вводить ли его, местные власти решают самостоятельно.

#новости #санктпетербург

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43
43 комментария
Anton Rozhkov

Ок. Жду отчета, что сделано на 561 млн. - проверю

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1
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Денис Демидов

Ну скажут вам, что набрали 250 контрактников на сво на эти деньги, легче станет?

9
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тёма

Сколько часов патек филип появится на золотых ручках в ближайшее время

2
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Mari

Вам в Лахту отправили, на зарплаты за комментарии на VC

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Макрон

Интересно, хватит ли денег чтобы сделать специальное обогревы водостоков на крышах чтобы людей сосульками не убивало

7
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phatique

На бумажки «осторожно возможен сход» хватило бы.
Так стыдно зимой за город, это пиздец какой-то

3
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Полина Лааксо
Автор

ну у вас и запросы, конечно

1
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