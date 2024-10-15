Курортный сбор в Санкт-Петербурге принёс в бюджет 561 млн рублей за полгода действия

А именно — с 1 апреля по 14 октября 2024 года.При планировании бюджета правительство города ожидало, что получит от курортных сборов всего 310 млн рублей, поделился вице-губернатор Алексей Корабельников. Эксперимент должен завершиться в конце 2024 года.Подробности о том, на какие инфраструктурные проекты пойдут или уже пошли полученные деньги, он не раскрыл.Источник фото: TripsterЗакон о запуске курортного сбора в Санкт-Петербурге заработал с 1 апреля 2024 года. Его размер —100 рублей в сутки. Взимают его с туристов — со второго дня пребывания. От оплаты освобождена 21 категория граждан: инвалиды, участники и ветераны военных действий, малоимущие, спортсмены и тренеры, приехавшие на соревнования, и другие.С 2025 года курортный сбор заменят туристическим налогом для владельцев объектов временного размещения. Вводить ли его, местные власти решают самостоятельно.#новости #санктпетербург
Ок. Жду отчета, что сделано на 561 млн. - проверю
Ну скажут вам, что набрали 250 контрактников на сво на эти деньги, легче станет?
Сколько часов патек филип появится на золотых ручках в ближайшее время
Вам в Лахту отправили, на зарплаты за комментарии на VC
Интересно, хватит ли денег чтобы сделать специальное обогревы водостоков на крышах чтобы людей сосульками не убивало
На бумажки «осторожно возможен сход» хватило бы.
Так стыдно зимой за город, это пиздец какой-то
ну у вас и запросы, конечно