Авиакомпания Vietnam Airlines возобновит прямые рейсы между Ханоем и Москвой после трёхлетнего перерыва

С 8 мая 2025 года.Полёты на Boeing 787 будут выполнять два раза в неделю — по вторникам и четвергам, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.При этом на сайте Vietnam Airlines первый рейс запланирован на пятницу — 9 мая 2025 года. Время в пути — 8 часов 25 минут, билеты туда-обратно — от 69,9 тысячи рублей.С июля 2026 года перевозчик планирует увеличить частоту рейсов до трёх раз в неделю, отмечает ТАСС.Источник фото: Vietnam AirlinesVietnam Airlines летала в Россию до марта 2022 года. Компания тогда выполняла три рейса в неделю.В 2024 году турпоток из России во Вьетнам вырос с низкой базы на 84,9% — до 232,3 тысячи визитов, сообщала Ассоциация туроператоров России.В марте 2025 года правительство Вьетнама продлило возможность безвизового пребывания в стране до 2028 года для граждан 12 стран, включая Россию. Граждане этих стран смогут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней.#новости