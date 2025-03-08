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Ася Карпова
Путешествия

Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян на три года

Беларусь из соответствующего перечня стран исключили.

Источник: Shutterstock
Источник: Shutterstock
  • Правительство продлило возможность безвизового пребывания в стране до 2028 года для граждан 12 стран, включая Россию, Францию, Германию, Италию, Испанию, Великобританию, Японию и Южную Корею. При этом из перечня убрали Беларусь.
  • Граждане упомянутых государств смогут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней. Послабление ввели ещё в 2023 году. Тогда же продлили срок действия электронной визы — с 30 до 90 дней.
  • В 2024 году турпоток из России во Вьетнам вырос с низкой базы на 84,9% — до 232,3 тысячи визитов, сообщала Ассоциация туроператоров России.

#новости #вьетнам

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