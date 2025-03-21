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Полина Лааксо
Путешествия

Лондонский аэропорт Хитроу закрыли из-за пожара на снабжающей его электроподстанции — простой может затронуть свыше 1300 рейсов

Работу воздушной гавани приостановили как минимум до 23:59 21 марта 2025 года — по местному времени.

  • Пассажиров попросили не приезжать в аэропорт до уведомлений и запросить детали о рейсах у авиакомпаний и предупредили, что перебои в работе возможны и в последующие дни.
  • Пожар произошёл на подстанции в Хейсе — в 2,4 км от Хитроу. Причины пока неизвестны. По предварительным подсчётам, 16 тысяч домов остались без электричества. Около 150 человек эвакуировали. Минимум 120 самолётов, которые уже были в воздухе, перенаправили.
  • Хитроу — крупнейший аэропорт в Великобритании, а также один из самых загруженных во всём мире. Он обслуживает более 80 млн пассажиров в год и принимает и отправляет около 1300 рейсов в день.
  • По словам авиаэкспертов, закрытие Хитроу на целый день — это «невиданная» для индустрии ситуация, которая превратит работу авиаперевозчиков в разных странах в «логистический кошмар» и рискует затронуть более 140 тысяч пассажиров. В этой связи в отрасли озадачены тем, что у аэропорта такой величины не было «плана Б» — «запасного» источника электроэнергии.
Кадры с места событий, предоставленные пожарной бригадой. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fedition.cnn.com%2F2025%2F03%2F20%2Ftravel%2Flondon-heathrow-airport-shut-intl-hnk%2Findex.html&postId=1877485" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">CNN</a>
Кадры с места событий, предоставленные пожарной бригадой. Источник: CNN
Красным цветом отмечен Хитроу. Над ним — Хейс, где находится станция. Источник: The Guardian
Красным цветом отмечен Хитроу. Над ним — Хейс, где находится станция. Источник: The Guardian
Flightradar24 <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fbsky.app%2Fprofile%2Fflightradar24.com%2Fpost%2F3lkuddztqfc23&postId=1877485" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">отмечает</a>: оценка количества потенциально затронутых рейсов не учитывает те, что ещё могут перенести и отменить из-за перестройки маршрутов 
Flightradar24 отмечает: оценка количества потенциально затронутых рейсов не учитывает те, что ещё могут перенести и отменить из-за перестройки маршрутов 

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