Работу воздушной гавани приостановили как минимум до 23:59 21 марта 2025 года — по местному времени.Пассажиров попросили не приезжать в аэропорт до уведомлений и запросить детали о рейсах у авиакомпаний и предупредили, что перебои в работе возможны и в последующие дни.Пожар произошёл на подстанции в Хейсе — в 2,4 км от Хитроу. Причины пока неизвестны. По предварительным подсчётам, 16 тысяч домов остались без электричества. Около 150 человек эвакуировали. Минимум 120 самолётов, которые уже были в воздухе, перенаправили.Хитроу — крупнейший аэропорт в Великобритании, а также один из самых загруженных во всём мире. Он обслуживает более 80 млн пассажиров в год и принимает и отправляет около 1300 рейсов в день.По словам авиаэкспертов, закрытие Хитроу на целый день — это «невиданная» для индустрии ситуация, которая превратит работу авиаперевозчиков в разных странах в «логистический кошмар» и рискует затронуть более 140 тысяч пассажиров. В этой связи в отрасли озадачены тем, что у аэропорта такой величины не было «плана Б» — «запасного» источника электроэнергии.Кадры с места событий, предоставленные пожарной бригадой. Источник: CNNКрасным цветом отмечен Хитроу. Над ним — Хейс, где находится станция. Источник: The GuardianFlightradar24 отмечает: оценка количества потенциально затронутых рейсов не учитывает те, что ещё могут перенести и отменить из-за перестройки маршрутов #новости