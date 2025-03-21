Великобритания увеличит сборы за оформление туристических виз с 9 апреля 2025 года

Пошлины вырастут и за оформление других документов: студенческих, рабочих виз и «визы талантов».Об этом сообщается на сайте британского правительства.Сбор за оформление туристической визы вырастет в среднем на 10%. Виза на полгода — 127 фунтов стерлингов (13,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 21 марта 2025 года), до двух лет — 475 фунтов стерлингов (51,9 тысячи рублей), до пяти лет — 848 фунтов стерлингов (92,8 тысячи рублей), до десяти лет — 1059 фунтов стерлингов (115,8 тысячи рублей).Кроме того, стоимость виз Global Talent, студенческих и рабочих виз вырастет как минимум на 7% в зависимости от категории. Новые тарифы опубликованы на сайте правительства.В декабре 2024 года визовые центры TLS Сontact в России прекратили приём документов на британские визы. Новым оператором услуг стал VFS Global.#новости