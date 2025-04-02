Авиасообщение между Россией и Абхазией возобновят с 1 мая 2025 года

В феврале 2025-го аэропорт Сухума принял первый за 30 лет самолёт из Москвы. Дату запуска авиасообщения сообщил замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, пишет ТАСС. Летать будут прямыми рейсами до аэропорта в Сухуме — из каких городов, неизвестно. Выполнять полёты начнёт авиакомпания «ЮВТ Аэро».7 февраля 2025 года аэропорт Сухума принял первый за 30 лет тестовый рейс из Москвы. Открытия полноценного сообщения тогда ожидали в мае 2025-го.Также с 1 мая стартует железнодорожное сообщение с Абхазией — прибывать поезда будут в Сириус рядом с Сочи.Источник: Nikita Vashchenko / UnsplashМеждународный аэропорт Сухум — единственный гражданский аэропорт в Абхазии, говорится на его сайте. Он состоит из двух зданий, построенных в 1960-е и 1980-е. Соглашение о реконструкции аэропорта в Сухуме Россия и Абхазия заключили в июне 2023 года.Летом 2023 года РЖД запустили «Ласточки» между Сочи и Гагрой. В 2024-м поезд завершил серию тестовых поездок и с 2025 года начнёт регулярные курсировать из Сочи в Сухум, сообщал главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Куруа.#новости #абхазия