Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Телеграм
Право
Карьера
Инвестиции
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Путешествия

Авиасообщение между Россией и Абхазией возобновят с 1 мая 2025 года

В феврале 2025-го аэропорт Сухума принял первый за 30 лет самолёт из Москвы.

  • Дату запуска авиасообщения сообщил замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, пишет ТАСС. Летать будут прямыми рейсами до аэропорта в Сухуме — из каких городов, неизвестно. Выполнять полёты начнёт авиакомпания «ЮВТ Аэро».
  • 7 февраля 2025 года аэропорт Сухума принял первый за 30 лет тестовый рейс из Москвы. Открытия полноценного сообщения тогда ожидали в мае 2025-го.
  • Также с 1 мая стартует железнодорожное сообщение с Абхазией — прибывать поезда будут в Сириус рядом с Сочи.
Источник: Nikita Vashchenko / Unsplash
Источник: Nikita Vashchenko / Unsplash
  • Международный аэропорт Сухум — единственный гражданский аэропорт в Абхазии, говорится на его сайте. Он состоит из двух зданий, построенных в 1960-е и 1980-е. Соглашение о реконструкции аэропорта в Сухуме Россия и Абхазия заключили в июне 2023 года.
  • Летом 2023 года РЖД запустили «Ласточки» между Сочи и Гагрой. В 2024-м поезд завершил серию тестовых поездок и с 2025 года начнёт регулярные курсировать из Сочи в Сухум, сообщал главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Куруа.

#новости #абхазия

4
22 комментария