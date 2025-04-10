Консалтинговая компания Skytrax опубликовала ежегодный рейтинг аэропортов мира

В лидерах — азиатские авиагавани.Британская консалтинговая компания Skytrax опросила пассажиров по всему миру и определила топ-100 лучших аэропортов.Водопад в сингапурском аэропорту Чанги. Источник фото: XСингапурский Чанги занял первое место — уже в 13 раз. Опрошенные выделили наличие ранней регистрации и возможности сдать багаж за 48 часов, похвалили кухню и чистоту в уборных, пишет CNN Travel. В аэропорту есть торговый центр, 40-метровый крытый водопад, центр бабочек, спа-салоны, отели, интерактивный музей истории авиагавани и парк динозавров.Второе место занял катарский Хамад в Дохе — «архитектурный шедевр», отмечает издание. Аэропорт признан лучшим в регионе и удостоен награды за «лучший шопинг».С третьего по шестое места заняли азиатские аэропорты. Международный аэропорт Токио (Ханадэ, третье) признан самым чистым в мире, аэропорт Инчхон (четвёртое) и аэропорт Нарита (пятое) отмечены за высокий уровень сервиса, а гонконгский аэропорт (шестое) — за лучшую иммиграционную службу.Международный аэропорт Токио. Источник фото: UnsplashПарижский Шарль де Голль был назван лучшим аэропортом Европы третий год подряд и занял седьмое место в рейтинге. На восьмом — римский Фьюмичино, аэропорт Мюнхена — на девятом, Цюриха — на десятом.#новости