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Карина Пардаева
Путешествия

Консалтинговая компания Skytrax опубликовала ежегодный рейтинг аэропортов мира

В лидерах — азиатские авиагавани.

  • Британская консалтинговая компания Skytrax опросила пассажиров по всему миру и определила топ-100 лучших аэропортов.
Водопад в сингапурском аэропорту Чанги. Источник фото: X
Водопад в сингапурском аэропорту Чанги. Источник фото: X
  • Сингапурский Чанги занял первое место — уже в 13 раз. Опрошенные выделили наличие ранней регистрации и возможности сдать багаж за 48 часов, похвалили кухню и чистоту в уборных, пишет CNN Travel. В аэропорту есть торговый центр, 40-метровый крытый водопад, центр бабочек, спа-салоны, отели, интерактивный музей истории авиагавани и парк динозавров.
Парк динозавров в аэропорту Чанги. Источник фото: X
Сингапурский аэропорт Чанги. Источник фото: X
Сингапурский аэропорт Чанги. Источник фото: X
Сингапурский аэропорт Чанги. Источник фото: X
  • Второе место занял катарский Хамад в Дохе — «архитектурный шедевр», отмечает издание. Аэропорт признан лучшим в регионе и удостоен награды за «лучший шопинг».
Аэропорт Хамад в Катаре Источник фото: X
Аэропорт Хамад в Катаре Источник фото: X
Аэропорт Хамад. Источник фото: X
  • С третьего по шестое места заняли азиатские аэропорты. Международный аэропорт Токио (Ханадэ, третье) признан самым чистым в мире, аэропорт Инчхон (четвёртое) и аэропорт Нарита (пятое) отмечены за высокий уровень сервиса, а гонконгский аэропорт (шестое) — за лучшую иммиграционную службу.
Международный аэропорт Токио. Источник фото: Unsplash
Международный аэропорт Токио. Источник фото: Unsplash
  • Парижский Шарль де Голль был назван лучшим аэропортом Европы третий год подряд и занял седьмое место в рейтинге. На восьмом — римский Фьюмичино, аэропорт Мюнхена — на девятом, Цюриха — на десятом.

#новости

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