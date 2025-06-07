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Евгения Евсеева
Путешествия

Оман увеличил срок безвизового пребывания для российских туристов с 14 до 30 дней

Суммарный срок пребывания в стране не должен превышать три месяца за год.

  • Султан Хайсам бен Тарик Аль Саид издал указ о ратификации соглашения между Оманом и Россией о взаимном безвизовом режиме, которое подписали 22 апреля 2025 года.
  • Срок безвиза — 30 дней при каждом посещении. Суммарно срок пребывания в стране за календарный год не должен превышать три месяца.

  • Безвизовый режим не распространяется на тех, кто въезжает для постоянного проживания, обучения или работы. Если гражданин захочет находиться в Омане более 30 дней за раз или 90 дней за год, он должен получить визу.

Источник: Anfal Shamsudeen / Unsplash
Источник: Anfal Shamsudeen / Unsplash

  • Раньше россияне могли получить для въезда в Оман бесплатную 14-дневную визу в пограничных пунктах пропуска. Визы этой категории нельзя продлевать или менять их тип.

  • Также граждане России могут оформить однократные визы со сроком действия 10 либо 30 дней или многократные на год с возможностью неограниченного числа посещений, каждое из которых не должно превышать 30 дней.

Валерия Ильина
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#новости #оман

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