Оман увеличил срок безвизового пребывания для российских туристов с 14 до 30 дней

Суммарный срок пребывания в стране не должен превышать три месяца за год. Султан Хайсам бен Тарик Аль Саид издал указ о ратификации соглашения между Оманом и Россией о взаимном безвизовом режиме, которое подписали 22 апреля 2025 года.Срок безвиза — 30 дней при каждом посещении. Суммарно срок пребывания в стране за календарный год не должен превышать три месяца.Безвизовый режим не распространяется на тех, кто въезжает для постоянного проживания, обучения или работы. Если гражданин захочет находиться в Омане более 30 дней за раз или 90 дней за год, он должен получить визу.Источник: Anfal Shamsudeen / UnsplashРаньше россияне могли получить для въезда в Оман бесплатную 14-дневную визу в пограничных пунктах пропуска. Визы этой категории нельзя продлевать или менять их тип. Также граждане России могут оформить однократные визы со сроком действия 10 либо 30 дней или многократные на год с возможностью неограниченного числа посещений, каждое из которых не должно превышать 30 дней.Валерия ИльинаПутешествия22 мая5 причин поехать в отпуск в Оман в 2025 году Поплавать с китовой акулой, сходить в Королевский оперный театр, и всё это 一 без визы. #новости #оман