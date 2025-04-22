Россия и Оман договорились о безвизовом режиме

Россияне смогут въезжать в страну без визы на 30 дней при каждом посещении, если суммарный срок пребывания не превышает 90 дней в течение года.Соглашение подписали правительства России и Омана, пишет ТАСС. Церемония прошла после переговоров президента Владимира Путина и султана Хайсама бен Тарика Аль Саида.Россияне смогут находиться на территории Омана без визы в течение 30 дней при каждом посещении. Суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года.Безвизовый режим не распространяется на тех, кто въезжает для постоянного проживания, обучения или работы. Если гражданин захочет находиться в Омане более 30 дней за раз или 90 дней за год, он должен получить визу.Соглашение вступит в силу «по истечении 30 дней с даты последнего уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур».Сейчас россияне могут получить для въезда в Оман бесплатную 14-дневную визу в пограничных пунктах пропуска. Визы этой категории нельзя продлевать или менять их тип. Также граждане России могут оформить однократные визы со сроком действия 10 либо 30 дней или многократные на год с возможностью неограниченного числа посещений, каждое из которых не должно превышать 30 дней.Источник: toursoyuz.by#новости