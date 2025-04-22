Россия и Оман договорились о безвизовом режиме

Соглашение подписали правительства России и Омана, пишет ТАСС. Церемония прошла после переговоров президента Владимира Путина и султана Хайсама бен Тарика Аль Саида.

Россияне смогут находиться на территории Омана без визы в течение 30 дней при каждом посещении. Суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

Безвизовый режим не распространяется на тех, кто въезжает для постоянного проживания, обучения или работы. Если гражданин захочет находиться в Омане более 30 дней за раз или 90 дней за год, он должен получить визу.



Соглашение вступит в силу «по истечении 30 дней с даты последнего уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур».

