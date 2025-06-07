Путин подписал закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов

Он пройдёт с 1 сентября 2025-го по 31 декабря 2027 года.Эксперимент проведут на территориях республик Алтай, Дагестан, Крым, Алтайского, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краёв, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской и Херсонской областей, Севастополя, а также в Сириусе.Гостевые дома в этих регионах должны будут войти в спецреестр — перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Сведения в нём подтверждают, что средство размещения прошло классификацию и имеет право предоставлять гостиничные услуги. Также нужно получить уникальный идентификационный номер.Закон вводит понятие гостевого дома — средства размещения, представляющего жилой дом или его часть, комнаты в котором используются для проживания гостей и их обслуживания. Источник: «Яндекс Карты»Сейчас в России действует запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении определённой гостиничной категории. Деятельность гостевых домов же никак не регулируется.#новости