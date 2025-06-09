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Полина Лааксо
Путешествия

РЖД возобновят прямое сообщение между Москвой и Пхеньяном, а также Пхеньяном и Хабаровском

В первом случае — с 17 июня 2025 года. Во втором — с 19 июня.

  • Из Пхеньяна в Москву поезда будут ходить 3 и 17 числа каждого месяца — с прибытием 11 и 25 числа соответственно, сообщили в РЖД. Из Москвы – 12 и 26 числа с прибытием в КНДР 20 и 4 числа.
  • Время в пути с остановками в Омске, Иркутске, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах — восемь суток. По словам РЖД, это длиннейший беспересадочный железнодорожный маршрут в мире.
  • С Хабаровском сообщение будут осуществлять один раз в месяц. Выезд из Пхеньяна — 19 числа каждого месяца. Прибытие в Хабаровск — 21 числа. Оттуда поезд будет отбывать 21 числа и прибывать в столицу КНДР 23 числа.
  • Продажу билетов откроют в железнодорожных кассах в «ближайшее время». Стоимость пока неизвестна.
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР приостановили в феврале 2020 года из-за пандемии Covid-19.
  • Россиянам для въезда в Северную Корею нужны загранпаспорт и виза, её оформлением «обычно» занимаются турагентства, пишет «Туту». Они же согласовывают поездку с принимающими в КНДР организациями.

#новости

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