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Данила Бычков
Путешествия

Мэр Паттайи предложил использовать дроны с распознаванием лиц для поиска преступников и туристов с просроченными визами

Местные жители обеспокоены, что город «стал менее безопасным».

Источник фото: Unsplash
Источник фото: Unsplash
  • Мэр города Порамес Нгампичет на встрече с начальником полиции предложил использовать дроны для наблюдения в популярных туристических местах и во время массовых мероприятий, сообщает The Thaiger. Инициатива улучшит имидж Паттайи как безопасного и гостеприимного города, считает он.
  • По данным South China Morning Post, дроны будут подключены к централизованной базе данных и с помощью ИИ смогут в реальном времени распознавать находящихся в розыске людей и туристов с просроченными визами.
  • Нгампичет выступил с предложением на следующий день после резонансного нападения на российского туриста, который был избит и ограблен в ночное время суток.
  • По сообщениям Pattya Mail, местные жители и туристы недовольны тем, что власти не уделяют должного внимания проблеме возросшего уровня преступности в Паттайе.

#новости

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