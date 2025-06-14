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Полина Лааксо
Путешествия

«Победа» отменила рейсы в ОАЭ и оттуда на период с 18 по 23 июня 2025 года из-за закрытого неба Ирана

И «в целях обеспечения безопасности полётов».

  • Подать на полный возврат денег можно в разделе «Управление бронированием», рассказала компания. Переоформляют билеты только на даты с вылетом после 24 июня.
  • Рейсы в ОАЭ, а также из ОАЭ, запланированные на 14-17 июня, будут выполнять с облётом закрытого неба и промежуточной посадкой в Самаре для дозаправки.
  • Росавиация также предупредила о вынужденных корректировках в расписаниях других перевозчиков. Некоторые маршруты стали длиннее, так как проходят через воздушное пространство Египта, Омана или Пакистана.
  • Авиакомпании Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi временно отменили рейсы в Россию и из неё, но, по собственным словам, предложили перебронировать билеты на другие даты, оформить ваучеры или в отдельных случаях вернуть деньги. Отмен у Etihad Airways, а также Emirates, по данным Росавиации, пока нет.
  • Ассоциация туроператоров России передаёт, что туроператоры продлевают российским туристам размещение в гостиницах.
Источник фото: «Прайм»
Источник фото: «Прайм»
  • 13 июня 2025 года Росавиация запретила российским компаниям выполнять авиарейсы в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана — «предварительно» до 02:59 мск 26 июня 2025-го. Причина — «резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке».

#новости

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