Около 2000 россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном — АТОР

Лоукостер Flydubai ограничил полёты в страны Ближнего Востока, также рейсы отменила Air Arabia.Источник: Travel off pattПо данным Ассоциации туроператоров России на 14 июня 2025 года, около 2000 человек ждут вылета в Россию «в отелях ОАЭ». Это и те, кто отдыхал в стране, и те, кто следовал транзитом в Россию. Данные не включают тех, чьи рейсы уже запланированы на ближайшее время.В организации отмечают, что самый большой транзитный поток в ОАЭ по пути в Россию — из Юго-Восточной и Южной Азии. Основной пересадочный хаб для россиян – Дубай, где работают компании Emirates и Flydubai, а также Абу-Даби, который обслуживают Etihad и Air Arabia Abu Dhabi.Лоукостер Flydubai продлил ограничения на полеты в Израиль, Иорданию, Ирак, Иран, Ливан и Сирию до 16 июня. Рейсы в Россию буду�� возобновлены 15 июня. Компания сообщила, что восстановила «некоторые рейсы», самолёты будут облетать закрытое воздушное пространство Ирана.Авиакомпании Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi временно отменили рейсы в Россию и из неё, но предложили забронировать билеты на другие даты, оформить ваучеры или в отдельных случаях вернуть деньги. Отмен у Etihad Airways, а также Emirates, по данным Росавиации, пока нет.«Победа» отменила рейсы в ОАЭ и оттуда с 18 по 23 июня 2025 года. Рейсы в ОАЭ, а также из ОАЭ, запланированные на 14-17 июня, будут выполнять с облётом закрытого неба и промежуточной посадкой в Самаре для дозаправки. «Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном, изменив маршруты некоторых самолетов, «Азимут» и Red Wings временно отменили свои рейсы в Израиль.Ассоциация туроператоров России передаёт, что туроператоры продлевают российским туристам размещение в гостиницах.В ночь с 12 на 13 июня 2025 года Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по «ядерным и военным» объектам Ирана. В ночь на 15 июня она сообщила о завершении серии ударов.13 июня 2025 года Росавиация запретила российским компаниям выполнять авиарейсы в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана — «предварительно» до 02:59 мск 26 июня 2025-го из-за «резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке».#новости