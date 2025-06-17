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Таня Боброва
Путешествия

Петербургский аэропорт Пулково начал тестировать посадку на рейс по биометрии

Без предъявления паспорта.

Источник: Пулково
Источник: Пулково
  • Аэропорт рассказал о начале испытаний сервиса «Мигом», который позволит пассажирам пройти этапы от регистрации на рейс до посадки на борт без предъявления паспорта.
  • Чтобы воспользоваться сервисом, пассажирам нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе в отделении уполномоченного банка, а на месте — отсканировать QR-код и посмотреть в камеру терминала.
  • «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по транспорту уточняет, что речь идёт о внутренних рейсах. С 2024 года пассажиры, вылетающие из Пулково, могут пройти в бизнес-залы по биометрии.
  • Пулково выбрали первым аэропортом в России как пилотную площадку для тестирования биометрии в рамках эксперимента Минцифры, отметили в компании. Технические испытания пройдут до конца 2025 года, а в 2026-м планируют запустить пилотный проект с ограниченной группой пользователей.
  • В мае 2025 года сервис «Мигом» начали тестировать в одном из московских отелей. Процедура такая же — на стойке регистрации в гостинице нужно отсканировать QR-код и посмотреть в камеру.

#новости #пулково

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