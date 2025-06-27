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Евгения Евсеева
Путешествия

Власти Приморского края объявили о запуске туров на курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее — с видом на ракетный полигон

Первый тур запланирован на 7 июля 2025 года.

Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э наблюдают за человеком, скатывающимся с водной горки. Источник здесь и далее: Reuters  
Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э наблюдают за человеком, скатывающимся с водной горки. Источник здесь и далее: Reuters  
  • Отдых рассчитан на восемь дней и семь ночей, говорится в Telegram-канале правительства Приморского края. Поездка будет включать как пляжный отдых, так и экскурсионную программу в Пхеньяне — столице Северной Кореи.
  • Заявки на тур уже можно подавать, вылет — из Владивостока рейсами авиакомпании Air Koryo.
  • Открытие курортной зоны Вонсан-Кальма состоялось 24 июня 2025 года, пишет «Интерфакс». Туристов она начнёт принимать с 1 июля.
Ким Чен Ын на открытии курорта
Ким Чен Ын на открытии курорта
  • Вонсан-Кальма — город, который простирается вдоль пятикилометрового пляжа. На его территории расположены 54 отеля общей вместимостью 20 тысяч человек, аквапарк, магазины, кафе, спа-комплексы, кинотеатр и аэродром. Есть вид на ракетный полигон, где испытывают баллистическое оружие.
Власти Приморского края объявили о запуске туров на курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее — с видом на ракетный полигон
Власти Приморского края объявили о запуске туров на курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее — с видом на ракетный полигон
Власти Приморского края объявили о запуске туров на курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее — с видом на ракетный полигон
Власти Приморского края объявили о запуске туров на курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее — с видом на ракетный полигон
Власти Приморского края объявили о запуске туров на курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее — с видом на ракетный полигон
Власти Приморского края объявили о запуске туров на курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее — с видом на ракетный полигон
Власти Приморского края объявили о запуске туров на курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее — с видом на ракетный полигон
Власти Приморского края объявили о запуске туров на курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее — с видом на ракетный полигон
Власти Приморского края объявили о запуске туров на курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее — с видом на ракетный полигон

#новости #севернаякорея

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