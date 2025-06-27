Росавиация отменила запрет на полёты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании

Она вводила его 13 июня 2025 года.Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале. Россия и Иран уже возобновили авиасообщение. Первый рейс Mahan Air отправился из московского Шереметьево в 12:02 мск. «Аэрофлот» также начал продажу билетов на рейсы в Тегеран с 4 июля. Они планируются с частотой три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.Источник: Mohammad Amirahmadi / Unsplash13 июня 2025 года Иран и Израиль объявили о начале военного конфликта. В тот же день посольство России в Израиле рекомендовало россиянам воздержаться от посещения страны и по возможности покинуть её территорию «на период до нормализации обстановки».Страны закрыли воздушное пространство. Росавиация на фоне этого запретила российским авиакомпаниям полёты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана.Из Израиля сейчас вылетают вывозные рейсы — для иностранцев, желающих покинуть страну. Также Росавиация разрешила российским перевозчикам летать в Израиль в дневное время — с 07:00 до 01:00 мск.#новости