Росавиация отменила запрет на полёты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании

Россия и Иран уже возобновили авиасообщение. Первый рейс Mahan Air отправился из московского Шереметьево в 12:02 мск.

«Аэрофлот» также начал продажу билетов на рейсы в Тегеран с 4 июля. Они планируются с частотой три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.