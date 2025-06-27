Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Инвестиции
AI
Деньги
Образование
Телеграм
Карьера
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Путешествия

Росавиация отменила запрет на полёты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании

Она вводила его 13 июня 2025 года.

  • Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

  • Россия и Иран уже возобновили авиасообщение. Первый рейс Mahan Air отправился из московского Шереметьево в 12:02 мск.

  • «Аэрофлот» также начал продажу билетов на рейсы в Тегеран с 4 июля. Они планируются с частотой три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Источник: Mohammad Amirahmadi / Unsplash
Источник: Mohammad Amirahmadi / Unsplash
  • 13 июня 2025 года Иран и Израиль объявили о начале военного конфликта. В тот же день посольство России в Израиле рекомендовало россиянам воздержаться от посещения страны и по возможности покинуть её территорию «на период до нормализации обстановки».
  • Страны закрыли воздушное пространство. Росавиация на фоне этого запретила российским авиакомпаниям полёты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана.
  • Из Израиля сейчас вылетают вывозные рейсы — для иностранцев, желающих покинуть страну. Также Росавиация разрешила российским перевозчикам летать в Израиль в дневное время — с 07:00 до 01:00 мск.

#новости

1
1
9 комментариев